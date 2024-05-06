НУТРИКОСМЕТИКА | Быстрое и эффективное бьюти-решение для современной женщины
Инновационный продукт в бьюти-сфере Эстонии – спрей Nordaid Beauty быстро и эффективно помогает поддерживать вашу природную красоту. Это средство нутрикосметики специально создано для женщин с быстрым темпом жизни, которым необходимы эффективные решения для улучшения своей внешности и здоровья.
Быстро и эффективно
Эстонская компания Nordaid разработала инновационный продукт, который содержит тщательно отобранные ингредиенты для поддержания вашей красоты и здоровья. Мы привыкли, что обычно для здоровья ногтей, кожи и волос нужно принимать несколько разных пищевых добавок в капсулах или таблетках. Но благодаря новому спрею Beauty от Nordaid обеспечить себе необходимые питательные вещества можно теперь во много раз удобнее и эффективнее.
А именно: селен, биотин и витамин С, крайне необходимые нам для поддержания красоты, объединены в одном удобном спрее, а это значит, что не надо принимать несколько разных таблеток. Кроме того, содержащиеся в спрее ингредиенты всасываются непосредственно через слизистую оболочку рта в кровоток, что обеспечивает более быстрое и эффективное действие.
Все необходимое в одном спрее
Новый спрей содержит селен, биотин и витамин С – эти питательные вещества помогают нам сиять красотой и поддерживают организм изнутри.
Биотин, известный также как витамин B7, является важным питательным веществом для здоровья волос и ногтей. Он способствует преобразованию энергии из пищи и участвует в выработке кератина, который составляет большую часть наших волос и ногтей. Поэтому пищевые добавки, содержащие биотин, помогают укрепить волосы, предотвратить их ломкость, а также улучшить структуру ногтей. Помимо этого, биотин играет важную роль в улучшении состояния кожи: помогает поддерживать баланс влаги и здоровый внешний вид.
Селен – это мощный антиоксидант, он помогает защищать кожу от вредного действия свободных радикалов. Свободные радикалы образуются в организме под воздействием солнца, загрязненного воздуха и других факторов окружающей среды и могут вызывать в клетках окислительный стресс, что, в свою очередь, ускоряет процесс старения. А продукты нутрикосметики, содержащие селен, обеспечивают эффективную защиту кожи от наносящих вред внешних факторов, тем самым помогая сохранить сияющую красотой молодую внешность.
Еще один мощный антиоксидант, также способствующей защите нашей кожи от свободных радикалов, – это витамин С. Кроме того, витамин С необходим для синтеза коллагена, поддерживающего эластичность и прочность кожи. Таким образом, витамин С помогает коже сохранять сияние молодости, уменьшает пигментацию и морщины и поддерживает естественный процесс регенерации кожи.
Спрей Nordaid Beauty
Спрей Nordaid Beauty без лактозы и глютена, подходит веганам – это делает его идеальным выбором для женщин с разными предпочтениями и потребностями.
Рекомендуемая суточная доза – 5 впрыскиваний в день содержит: 500 мкг биотина, 200 мкг селена, 200 мг витамина С.
Попробуйте новый и быстрый способ сохранить свою природную красоту с помощью спрея Nordaid Beauty — косметического продукта, который поддерживает ваше здоровье изнутри.