НУТРИКОСМЕТИКА | Быстрое и эффективное бьюти-решение для современной женщины

Быстро и эффективно

Эстонская компания Nordaid разработала инновационный продукт, который содержит тщательно отобранные ингредиенты для поддержания вашей красоты и здоровья. Мы привыкли, что обычно для здоровья ногтей, кожи и волос нужно принимать несколько разных пищевых добавок в капсулах или таблетках. Но благодаря новому спрею Beauty от Nordaid обеспечить себе необходимые питательные вещества можно теперь во много раз удобнее и эффективнее.

А именно: селен, биотин и витамин С, крайне необходимые нам для поддержания красоты, объединены в одном удобном спрее, а это значит, что не надо принимать несколько разных таблеток. Кроме того, содержащиеся в спрее ингредиенты всасываются непосредственно через слизистую оболочку рта в кровоток, что обеспечивает более быстрое и эффективное действие.

Все необходимое в одном спрее

Новый спрей содержит селен, биотин и витамин С – эти питательные вещества помогают нам сиять красотой и поддерживают организм изнутри.

Биотин, известный также как витамин B7, является важным питательным веществом для здоровья волос и ногтей. Он способствует преобразованию энергии из пищи и участвует в выработке кератина, который составляет большую часть наших волос и ногтей. Поэтому пищевые добавки, содержащие биотин, помогают укрепить волосы, предотвратить их ломкость, а также улучшить структуру ногтей. Помимо этого, биотин играет важную роль в улучшении состояния кожи: помогает поддерживать баланс влаги и здоровый внешний вид.

Селен – это мощный антиоксидант, он помогает защищать кожу от вредного действия свободных радикалов. Свободные радикалы образуются в организме под воздействием солнца, загрязненного воздуха и других факторов окружающей среды и могут вызывать в клетках окислительный стресс, что, в свою очередь, ускоряет процесс старения. А продукты нутрикосметики, содержащие селен, обеспечивают эффективную защиту кожи от наносящих вред внешних факторов, тем самым помогая сохранить сияющую красотой молодую внешность.