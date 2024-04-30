Правда ли, что на этих фото показана самая большая лошадь в истории?

При детальном рассмотрении первого снимка можно заметить множество аномалий и странностей. Например, лица некоторых запечатлённых на фото людей искажены, у них видны деформированные кисти рук, а часть сбруи у шеи коня будто бы висит в воздухе. Подобные визуальные несоответствия и артефакты — один из основных признаков того, что изображение было сгенерировано нейросетью. К такому же выводу пришли фактчекеры из Snopes, а проект Facta выяснил , что впервые эта картинка была опубликована 8 апреля 2023 года в Facebook. Пользователь Мервин Чэпмен разместил фотографию в сообществе Midjourney Official — оно посвящено программе Midjourney, которая с помощью искусственного интеллекта создаёт изображения по текстовым описаниям.

Аналогичная ситуация и со вторым вирусным фото. При его близком рассмотрении заметно, что лица и кисти почти всех запечатлённых на картинке людей сильно искажены. Иногда это изображение лошади распространяют в составе подборки архивных фото с гигантскими животными, где показаны огромные собака, голубь, кошка, овца и др. „Проверено“ проанализировало фото с помощью сервисов AI or Not и инструмента Maybe’s AI Art Detector . В обоих случаях, согласно результатам, изображение, вероятнее всего, было создано нейросетью.

Чэпмен опубликовал не один созданный в нейросети снимок, а поделился целой подборкой якобы старинных фотографий с разными огромными животными. Автор придумал такую сопроводительную легенду: „Ранние попытки вывести более крупных животных как для еды, так и для работы были неоднозначными. В одной из таких попыток исследователь случайно скрестил свои гены с генами улитки. Все документы по этим экспериментам исчезли, кроме этих фотографий, спасённых недобросовестным исследователем“.

„Проверено“ провело обратный поиск по первой фотографии и выяснило, что на ней запечатлён бельгийский тяжеловоз (брабансон) по кличке Бруклин Суприм. Оригинал фото хранится в библиотеке колледжа Гриннелл, штат Айова. Согласно подписи на сайте архива, фотография сделана в США в первой половине XX века, а на момент съёмки коню было 14 лет.

По данным Книги рекордов Гиннесса, Бруклин Суприм прожил с 1928 по 1948 год и действительно был рекордсменом. Например, в издании 1986 года жеребца назвали самой крупной лошадью, уточнив, что он был самой тяжёлой когда-либо зарегистрированной лошадью. Сообщались и размеры: незадолго до смерти (однако, согласно книге 1991 года, измерения проводились в 1938 году) Бруклин Суприм весил 3200 фунтов (1451,5 кг), а его рост в холке составлял 6 футов 6 дюймов (198,1 см). В издании 1987 года добавили информацию об охвате грудной клетки: 102 дюйма (259,1 см), при этом на других ресурсах указано 10 футов 2 дюйма (309,9 см).

Проведя аналогичный поиск по второму фото, на котором якобы показан Самсон / Сэмпсон, «Проверено» нашло снимок на сайте британской фермы Tynybryn. Там указано, что на фотографии запечатлён жеребец породы шайр по кличке Серый Король Альбиона. Короткое описание гласит, что конь в своё время был продан в Лондон и, по слухам, возил карету лорд-мэра.

Что же касается лошади с самым большим задокументированным ростом, то ею, согласно Книге рекордов Гиннесса 1986 года, на самом деле был Сэмпсон — мерин породы шайр из Великобритании. Сообщалось, что самая высокая лошадь, которую позднее переименовали в Мамонта, родилась в 1846 году, а уже в 1850-м рост животного составлял 7 футов 2,5 дюйма (более 219 см). Там же говорилось, что позднее конь весил 3360 фунтов (1524 кг). На сайте Книги рекордов Гиннесса Сэмпсон также назван самой тяжёлой лошадью.

Хотя фотографий Сэмпсона в открытом доступе нет (вероятно, их и вовсе не существует), размер этой лошади можно сравнить с ростом бельгийского мерина по кличке Большой Джейк. Он родился в 2001 году в США и вплоть до своей смерти в 2021-м носил звание самой высокой из ныне живущих лошадей по версии Книги рекордов Гиннесса. Рост Джейка составлял 82,75 дюйма (210,19 см).

Таким образом, ни на одном из распространяемых в Сети снимков не показана самая большая в истории лошадь, потому что фотографий Сэмпсона (или Мамонта) попросту нет (по крайней мере, они не опубликованы). В значительной части подобных публикаций использованы изображения, сгенерированные нейросетью, однако в некоторых постах приведены подлинные фото настоящих коней, которые тем не менее не достигали рекордного роста. При этом в большинстве публикаций указаны неверные данные о размерах лошади-рекордсмена и подробности биографии животного.

Итог: Неправда