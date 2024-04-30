Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США приговорен к 21 году за шпионаж на РФ

В США бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Джаре Себастьян Далке был приговорен к почти 22 годам (262 месяцам) лишения свободы за попытку передачи секретной информации о национальной безопасности (National Defence Information, NDI) сотруднику российских спецслужб. Об этом сообщил Минюст США в понедельник, 29 апреля.

Согласно судебным документам, в 2023 году Далке признал себя виновным по шести пунктам обвинения в попытке передачи секретных неразглашаемых данных иностранному агенту.

С 6 июня по 1 июля 2022 года мужчина работал в АНБ архитектором безопасности информационных систем, следует из пресс-релиза. При этом, как признал Далке, в период между августом и сентябрем 2022 года он использовал зашифрованный аккаунт электронной почты для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом. Этим человеком, однако, был сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР), работавший под прикрытием.

По сведениям министерства юстиции, все три документа, из которых были взяты выдержки, содержали секретную информацию о национальной безопасности, относились к категории совершенно секретной/чувствительной закрытой информации (SCI) и были получены Далке во время его работы в АНБ.

В районе 26 августа 2022 года Далке запросил 85 000 долларов за всю информацию, которой он владеет. Общаясь с работающим под прикрытием агентом ФБР, он пообещал, что поделится новыми данными, когда вернется в свой офис в Вашингтоне.

Передача секретной информации на вокзале в Денвере

Далке договорился о передаче имеющихся у него дополнительных секретных сведений предполагаемому российскому агенту на станции Union Station в центре Денвера. Используя ноутбук и инструкции, полученные им от работающего под прикрытием сотрудника ФБР, мужчина передал ему пять файлов, четыре из которых содержали совершенно секретные данные о национальной безопасности, указано в сообщении Минюста США.