Таллиннская спортивная школа закрывается

Мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП) заявил во вторник на пресс-конференции городской управы, что в случае с Таллиннской спортивной школой „общественные ресурсы были использованы необоснованно, а иногда и незаконно“. Поэтому новая коалиция планирует передать задачи Таллиннской спортивной школы Таллиннскому управлению культуры и спорта и закрыть спортивную школу.

Вице-мэр Таллинна Каарел Оя (Социал-демократическая партия), отвечающий за спорт, культуру и правоохранительную деятельность, пояснил, что сегодня начались работы по закрытию спортивной школы. „Это не значит, что Таллинн в будущем не будет заниматься поддержкой молодых спортивных талантов и тренеров, которые их готовят“, - подчеркнул он. „При этом все обязательства, которые взял на себя город, будут выполнены. Эти обязанности и задачи возьмет на себя Таллиннское управление культуры и спорта“, - сказал Оя.

„Гордое название Таллиннская спортивная школа, но на самом деле, если заглянуть внутрь, это учреждение с бюджетом в 1 500 000 евро. Со школой общего имеет довольно мало“, — рассказал Оя. „Поддержку получают 500 юных спортсменов, а партнерами являются 45 спортивных клубов Таллинна“, - отметил он далее. „Здесь есть две большие проблемы относительно того, почему мы это делаем: насколько эффективна была нынешняя система и как распределялись, назначались и принимались конкретные гранты“, - пояснил депутат.

По данным городского контроля, сотрудники спортивной школы распределяют субсидии незаконно.

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