ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Эстония обыграла Испанию в овертайме и одержала первую победу на турнире

В самом начале первого периода Мортен Арантес Юргенс вывел сборную Эстонии вперед, реализовав большинство. На 9-й минуте Эстония осталась в меньшинстве, чем и воспользовался Балдрис Бруно.

Уже на первой минуте второго периода Пабло Забалья вывел испанцев вперед. Спустя 3 минуты Роберт Рооба восстановил равновесие в счете. На 17-й минуте Марк Виитанен снова вывел эстонскую сборную вперед. За 40 секунд до перерыва Расмус Кийк были удален до конца игры за игру высоко поднятой клюшкой.

На второй минуте третьего периода Хайме Капильяс реализовал большинство и снова сравнял счет - 3:3.

Победу сборной Эстонии принес Робер Рооба, забросивший шайбу на первой минуте овертайма.

В следующем матче, который состоится 1 мая, Эстония сыграет с Нидерландами.

Сегодняшние матчи:

Украина - Китай 9:0

Литва - Нидерланды (игра начнется в 19:30)

Турнирная таблица:

До матча:

Сборная Эстонии стартовала на ЧМ с двух крупных поражений от Украины (0:8) и Литвы (1:6).

„За 7 дней тебе надо сыграть 5 игр, а если ты хочешь добиться хорошего результата, то должен всех обыгрывать. Следующие наши соперники не будут проходными. Литва обыграла Испанию со счетом 3:0, поэтому легкой прогулки точно не будет. Мы еще ничего не выиграли и ни одного очка не набрали. Мы должны сделать выводы от двух поражений, учиться на своих ошибках и вернуть уверенность, которая у нас была в товарищеских матчах“, — сказал Роберт Рооба после игры с Литвой.

В прошлом году сборная Испании заняла первое место во втором дивизионе группы А, где одержала пять побед из пяти. Также Испания дошла до третьего этапа олимпийского квалификационного турнира, где проиграла Японии (3:6), Венгрии (3:7) и Литве (0:2). В последний раз Испания играла так высоко в 2011 году.

Испания, как и Эстония, проиграла обе встречи, но с лучшей разницей пропущенных шайб. Испании проиграла Литве (0:3) и Китаю (1:7).

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