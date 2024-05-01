МНЕНИЕ | Урмас Паэт: Эстония и наш народ определяет будущее развитие Европы!

Членство как в Европейском союзе, так и в НАТО является главной гарантией безопасности Эстонии. Прямое подтверждение этому можно получить, если посмотреть на судьбы других стран, входивших в состав бывшего Советского Союза. Россия хочет удержать все эти страны в своей прямой сфере влияния и делает это всеми возможными способами, в том числе и военными. Ведь главная причина агрессии России против Украины состоит в том, что Украина хочет выйти из сферы влияния России. Если бы Эстонии, Латвии и Литве не удалось попасть в Евросоюз и НАТО, давление со стороны России было бы гораздо сильнее.