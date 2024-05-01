Мнение
01.05.2024, 11:20

МНЕНИЕ | Урмас Паэт: Эстония и наш народ определяет будущее развитие Европы!

 
Урмас Паэт
депутат Европарламента (Партия реформ)
Urmas Paet
Urmas Paet
ФОТО: Kalev Lilleorg | Delfi Meedia

20 лет членства в Европейском союзе придали Эстонии уверенность и возможность развиваться в значительно более стабильных условиях. Ни одно предыдущее поколение эстонцев не имело такого количества свобод и возможностей, как сейчас.

Членство как в Европейском союзе, так и в НАТО является главной гарантией безопасности Эстонии. Прямое подтверждение этому можно получить, если посмотреть на судьбы других стран, входивших в состав бывшего Советского Союза. Россия хочет удержать все эти страны в своей прямой сфере влияния и делает это всеми возможными способами, в том числе и военными. Ведь главная причина агрессии России против Украины состоит в том, что Украина хочет выйти из сферы влияния России. Если бы Эстонии, Латвии и Литве не удалось попасть в Евросоюз и НАТО, давление со стороны России было бы гораздо сильнее.

Вступив в Европейский союз, Эстония также получила свободный доступ к общему рынку ЕС. Это сыграло очень важную роль в экономическом развитии Эстонии. Экспорт важен для Эстонии, и большая часть эстонского экспорта идет в другие страны ЕС. Участие в общем рынке Евросоюза также повысило безопасность и привлекательность инвестиций в Эстонию. Это также включает присоединение Эстонии к еврозоне.

RusDelfi
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