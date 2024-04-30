В Берлине избили футболиста сборной Марокко
Полузащитник сборной Марокко Аймен Баркок, выступающий на правах аренды за „Герту“, стал жертвой нападения в минувшие выходные и перенес операцию из-за полученных травм лица, сообщила пресс-служба берлинского клуба, выступающего во втором дивизионе.
Баркока избили в баре в Берлине в ночь на воскресенье, 28 апреля. В клубе отметили, что операция прошла успешно, но 25-летний футболист пока играть не сможет, пишет РБК.
Kicker пишет, что на Баркока напали несколько человек и он получил переломы лицевых костей.
Баркок перешел в „Герту“ в январе из „Майнца“, провел за берлинский клуб 13 матчей и забил один мяч.На счету полузащитника 18 игр и один гол за сборную Марокко с 2020 года.
“Герта“ занимает восьмое место в турнирной таблице, до конца сезона ей осталось три матча.
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