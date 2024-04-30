В этом году в Эстонии на рак груди бесплатно обследуют более 100 000 женщин. Если вы в целевой группе, обязательно приходите!

Расширение целевой группы связано с тем, что в Эстонии рак груди по-прежнему остается самой распространенной формой рака у женщин: ежегодно заболевают более 900 женщин, причем около четверти из них на момент обнаружения, к сожалению, имеют уже позднюю стадию заболевания. Благодаря скрининговым обследованиям на рак груди можно обнаружить рак на ранней стадии, когда лечение более простое и оно переносится легче, а выздоровление вполне возможно.

“Каждый день в нашей работе мы видим, насколько важно раннее выявление рака, поэтому мы призываем всех женщин участвовать в скрининговых обследованиях. Данные Клиники Тартуского Университета и Регистра раковых заболеваний ясно показывают, насколько важны скрининговые обследования. Чем раньше будет обнаружен рак, тем лучше будут результаты лечения и выше шансы на выздоровление. Раннее выявление особенно важно при раке груди, поэтому мы призываем женщин принимать участие в скрининговых обследованиях и позаботиться о своем здоровье“, – объяснила доктор Кристина Оямаа, руководитель клиники гематологии-онкологии Клиники Тартуского Университета.

Данные Кассы здоровья показывают, что, к счастью, женщины начали все чаще посещать скрининговые обследования. "Приятно видеть, что женщины уделяют все больше внимания своему здоровью. В прошлом году в скрининговых обследованиях на рак груди приняли участие 65% приглашенных — это хорошая новость и рекорд за всю историю скринингов в нашей стране", - сказала Мария Суурна, руководитель службы скрининговых обследований Кассы здоровья, и добавила, что чем больше женщин принимают участие в скрининге, тем меньше смертность от рака груди.