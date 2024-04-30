„Ту войну пережила, теперь эту переживаю“: 98-летняя женщина прошла 10 километров, чтобы выбраться из оккупации
98-летняя Лидия Степановна из деревни Очеретино в Донецкой области прошла 10 км под обстрелами, чтобы уйти из оккупированного российскими войсками района. Об этом рассказала полиция Донецкой области. Историю Лидии Степановны записала Русская служба Би-би-си.
Она шла через линию фронта весь день без еды и воды, несколько раз падала, поднималась и снова шла.
„Меня пошатнуло, бросило в траву. Уснула. Потом снова пошла. И снова упала, а потом встала. Думала, так и буду идти потихоньку“, — рассказала Лидия Степановна полиции, которая потом опубликовала запись этого разговора.
Идти ей помогали две палки.
К вечеру уставшую женщину увидели на дороге военные и передали ее группе полиции „Белый Ангел“, которая проводит эвакуацией гражданских лиц с прифронтовых территорий.
Полиция не сообщает, где именно это произошло, но бабушке как-то удалось перейти линию фронта и добраться до территории, которую контролирует Украина.
Полицейские отвезли женщину в убежище, где ее приютили и накормили. Они же нашли родственников Лидии Степановны, с которыми она каким-то образом разминулась.
Она сказала, что когда начались обстрелы, ее невестка с сыном решили бежать, но, похоже, что уходили они по разным дорогам.
Российская артиллерия разрушила дом бабушки, который она в свое время построила своими руками.
„Там все вверх дном. Там страшно что делается… Проснулась, а они стреляют. Страшно“, — рассказала она о том, что происходило в Очеретино.
После такого страшного и утомительного пути она очень долго не могла прийти в себя и с ужасом рассказывала о пережитом.
„Я ту войну пережила, а теперь и эту войну переживаю. Осталась ни с чем. Эта война не такая. Дома горят, деревья повырывало с корнями“, — говорит она.
За женщиной обещала приехать внучка.
Несколько дней назад 88-летний мужчина по имени Иван тоже пешком ушел из оккупированного Очеретино. Он шел всю ночь, пока его не увидели полицейские, которые отвезли его в приют в Покровске.
Иван рассказал, что россияне забрали у него украинский паспорт и должны были выдать российский. Он собрал рюкзак и ушел. С собой у него было только пенсионное удостоверение.
Полиция просит людей уезжать с линии фронта.
Десятки тысяч человек выехали с оккупированного востока и юга Украины из-за обстрелов и угроз россиян.
Недавно „Белые ангелы“ завозили продукты в поселок Желанное в Очеретинской поселковой общине. В прифронтовом поселке еще остается около ста человек.
Дорога, по которой „Белые ангелы“ ездили раньше, теперь полностью простреливается российской артиллерией.
Фронт приближается к новым городам на востоке Украины. После взятия Авдеевки, российская армия двигается дальше.
Стратегически важную Авдеевку россияне захватили в феврале. С тех пор они продвинулись дальше на запад, захватив еще несколько сел.
В Очеретино россияне зашли в конце апреля. Это село расположено к северо-западу от Авдеевки, и ситуация на этом участке фронта продолжает для ВСУ усложняться.
Несмотря на то, что Очеретино — это небольшая деревня, где до войны жили около трех тысяч человек, его потеря может усложнить положение украинских сил.