„Ту войну пережила, теперь эту переживаю“: 98-летняя женщина прошла 10 километров, чтобы выбраться из оккупации

Она шла через линию фронта весь день без еды и воды, несколько раз падала, поднималась и снова шла.

„Меня пошатнуло, бросило в траву. Уснула. Потом снова пошла. И снова упала, а потом встала. Думала, так и буду идти потихоньку“, — рассказала Лидия Степановна полиции, которая потом опубликовала запись этого разговора.

Идти ей помогали две палки.

К вечеру уставшую женщину увидели на дороге военные и передали ее группе полиции „Белый Ангел“, которая проводит эвакуацией гражданских лиц с прифронтовых территорий.

Полиция не сообщает, где именно это произошло, но бабушке как-то удалось перейти линию фронта и добраться до территории, которую контролирует Украина.

Полицейские отвезли женщину в убежище, где ее приютили и накормили. Они же нашли родственников Лидии Степановны, с которыми она каким-то образом разминулась.

Она сказала, что когда начались обстрелы, ее невестка с сыном решили бежать, но, похоже, что уходили они по разным дорогам.

Российская артиллерия разрушила дом бабушки, который она в свое время построила своими руками.

„Там все вверх дном. Там страшно что делается… Проснулась, а они стреляют. Страшно“, — рассказала она о том, что происходило в Очеретино.

После такого страшного и утомительного пути она очень долго не могла прийти в себя и с ужасом рассказывала о пережитом.

„Я ту войну пережила, а теперь и эту войну переживаю. Осталась ни с чем. Эта война не такая. Дома горят, деревья повырывало с корнями“, — говорит она.

За женщиной обещала приехать внучка.

Несколько дней назад 88-летний мужчина по имени Иван тоже пешком ушел из оккупированного Очеретино. Он шел всю ночь, пока его не увидели полицейские, которые отвезли его в приют в Покровске.

Иван рассказал, что россияне забрали у него украинский паспорт и должны были выдать российский. Он собрал рюкзак и ушел. С собой у него было только пенсионное удостоверение.

Полиция просит людей уезжать с линии фронта.

Десятки тысяч человек выехали с оккупированного востока и юга Украины из-за обстрелов и угроз россиян.