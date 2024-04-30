Повестка на „Госуслуги“, мгновенный запрет выезда для уклонистов: что в России изменится в системе призыва с 1 ноября
Новый порядок рассылки повесток о призыве и новые ограничения для уклонистов в России должны заработать уже через полгода, 1 ноября 2024 года. Эта дата указана в опубликованном 27 апреля постановлении российского правительства, где описан порядок создания и функционирования новых реестров воинского учета. Цифровизация работы военкоматов и интеграция под нужды военных огромного массива данных о военнообязанных серьезно осложнят жизнь уклонистам — и срочникам, и мобилизуемым. Как именно — рассказывает Русская служба Би-би-си.
Как будут рассылать повестки
Законодательно реформа система воинского учета была оформлена год назад, когда парламент России стремительно принял, а президент — подписал поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Постановление правительства конкретизирует правила создания и работы двух новых специальных реестров: воинского учета и повесток.
В постановлении названа дата, когда заработают оба реестра: 1 ноября 2024 года, во время осеннего призыва (начнется 1 октября). Работа на реестрами идет уже минимум год, и обнародование даты запуска означает, что она действительно близка к финалу, считает Григорий Свердлин (в реестре «иноагентов»), руководитель проекта «Идите лесом», оказывающего юридическую поддержку военнообязанным.
Первый реестр — воинского учета — переводит работу военных комиссариатов в электронный формат и будет общим для всей страны. О каждом военнообязанном в реестре будет содержаться информация минимум по 48 категориям, в том числе адреса регистрации, пребывания и фактического проживания, а также работы или учебы; сведения об имеющихся заболеваниях и инвалидности; информация о судимости и приговорах; данные о собственности и предпринимательской деятельности, о наличии второго гражданства или вида на жительство в другой стране, а также даты пересечения границы России.
Такой набор данных — фактически агрегация сведений сразу из нескольких ведомственных баз — делает новый реестр одним из важнейших источников информации о человеке, а несанкционированный доступ к нему — весьма чувствительным.
Но куда больше внимания обратил на себя второй новый реестр — повесток. Он станет частью новой системы информирования граждан о призыве, причем не только на срочную службу, но и по мобилизации.
Сейчас основной способ — бумажная повестка, которую подлежащий призыву должен получить лично и под роспись; соответственно, попытки избежать вручения бумажной повестки (не открывать дверь представителям военкомата, не жить по месту прописки и т. п.) были главной стратегией уклонения от призыва. Появление электронных повесток (при формальном сохранении бумажных) делает эту стратегию бессмысленной, поскольку «не получить» ее фактически нельзя. Она будет направлена человеку в личный кабинет на «Госуслугах» и одновременно появится в реестре повесток, а уведомление о размещении придет опять же через «Госуслуги».
Через неделю после размещения в реестре повестка будет считаться врученной. Таким образом, избежать «вручения» электронной повестки практически невозможно, констатирует Григорий Свердлин.
Что запретят уклонистам
Игнорирование электронной повестки ведет к быстрому и существенному ограничению прав военнообязанного, которое в постановлении правительства названо «временными мерами». Самая чувствительная из этих мер, судя по общественному резонансу, — ограничение на выезд из России, которое происходит автоматически и сразу после того, как повестка размещается в реестре.
Пересечь границу едва ли удастся, поскольку у пограничной службы (это подразделение ФБС) будет доступ к реестру, и получить информацию об ограничении права выезда пограничники смогут мгновенно.
Через семь дней после размещения повестки в реестре вступают в силу дополнительные запреты: продавать или дарить недвижимость, регистрировать на свое имя транспорт (но можно передать это право по доверенности), регистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя (но тем, кто уже зарегистрировался, можно продолжать работу), получать загранпаспорт и брать кредиты.
Обойти эти ограничения тоже вряд ли возможно, считает Григорий Свердлин. По его мнению, тем потенциальным призывникам, кто планировал брать кредит или продавать квартиру, стоит сделать это сейчас, не дожидаясь начала работы реестров.
Что можно сделать призывникам
Тем, кто хотел бы минимизировать шанс призыва, не покидая России и не нарушая закон, правозащитники советуют рассмотреть возможность получить отсрочку (по состоянию здоровья, семейному положению, на время учебы и т. п.) или воспользоваться правом на альтернативную гражданскую службу — это главные рекомендации, говорит директор правозащитной группы „Гражданин. Армия. Право“ Сергей Кривенко (в реестре „иноагентов“ и он сам, и группа).
Заявление об АГС необязательно поможет избежать призыва по мобилизации, но шанс затянуть отправку в войска есть, полагает Свердлин.
Уклонение от явки в военкомат по повестке — по-прежнему административное правонарушение (ст. 21.5 КоАП, штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей), напоминает он. Уголовная ответственность (ст. 328 УК, штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет) предусмотрена только для уклоняющихся от призыва на срочную службу, на мобилизуемых это не распространяется, разъяснял в 2008 году Верховный суд.
Новые правила воинского учета и ограничения распространяются на всех военнообязанных — и срочников, и мобилизуемых.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года и формально не закончена. Российские власти отрицали, что имеются планы провести новую волну мобилизации.
Осенний призыв в 2024 году пройдет с 1 октября до 31 декабря, призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, а не 18-27 лет, как прежде.