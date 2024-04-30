Повестка на „Госуслуги“, мгновенный запрет выезда для уклонистов: что в России изменится в системе призыва с 1 ноября

Как будут рассылать повестки

Законодательно реформа система воинского учета была оформлена год назад, когда парламент России стремительно принял, а президент — подписал поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Постановление правительства конкретизирует правила создания и работы двух новых специальных реестров: воинского учета и повесток.

В постановлении названа дата, когда заработают оба реестра: 1 ноября 2024 года, во время осеннего призыва (начнется 1 октября). Работа на реестрами идет уже минимум год, и обнародование даты запуска означает, что она действительно близка к финалу, считает Григорий Свердлин (в реестре «иноагентов»), руководитель проекта «Идите лесом», оказывающего юридическую поддержку военнообязанным.

Первый реестр — воинского учета — переводит работу военных комиссариатов в электронный формат и будет общим для всей страны. О каждом военнообязанном в реестре будет содержаться информация минимум по 48 категориям, в том числе адреса регистрации, пребывания и фактического проживания, а также работы или учебы; сведения об имеющихся заболеваниях и инвалидности; информация о судимости и приговорах; данные о собственности и предпринимательской деятельности, о наличии второго гражданства или вида на жительство в другой стране, а также даты пересечения границы России.

Такой набор данных — фактически агрегация сведений сразу из нескольких ведомственных баз — делает новый реестр одним из важнейших источников информации о человеке, а несанкционированный доступ к нему — весьма чувствительным.