Эксперты ООН подтвердили, что Россия использовала северокорейскую ракету для удара по Харькову

Авторам доклада не удалось получить из независимых источников информацию о том, кто и откуда запустил ракету. Однако информация о траектории полета ракеты, предоставленная украинской стороной, „указывает, что она была запущена с территории РФ“.

Если факт поставки ракет из КНДР в Россию будет подтвержден, говорится в докладе, речь будет идти о нарушении санкций, наложенных на Северную Корею Совбезом ООН в 2006 году.

Западные СМИ неоднократно писали о том, что Россия резко усилила военное сотрудничество с КНДР, получая, в частности, северокорейские снаряды и ракеты для использования в зоне боев в Украине.

О том, что войска РФ применяют северокорейские ракеты для ударов по территории Украины, ранее, в частности, заявляли представители США в ООН.

Американские военные указывали, что поставка ракет российским войскам, помимо прочего, дает разработчикам оружия из КНДР беспрецедентную возможность провести их испытания в бою.

Первые испытания твердотопливной тактической баллистической ракеты „Хвасон-11“ были проведены КНДР в 2019 году.

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