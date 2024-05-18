Донорство яйцеклетки. Как это работает в Эстонии?

„Я спасаю семью от отчаяния“

„О донорстве яйцеклеток я знала давно, точный источник не помню. Еще когда была беременна, мне было интересно смотреть всякие передачи про суррогатных мам, „Беременна в 16“ и т.д. Сначала я увидела в тик-токе, как девочки сдавали яйцеклетки, потом в Инстаграм, и мне стала постоянно попадаться такая реклама, — рассказывает Настя. — Я зашла на сайт таллинской клиники, почитала, посмотрела, сколько они платят. Затем заполнила подробную анкету на сайте и где-то через неделю они перезвонили и пригласили меня на консультацию“.

Женщина вспоминает, что консультация была долгой, больше двух часов. „Сначала осмотрели мои яичники, сделали узи и убедились, что я подхожу. Сделали полный чек-ап организма, взяли все анализы. После этого меня отвели в кабинет и долго рассказывали о донорстве, показывали на картинках. Даже на специальном манекене показывали, как все происходит. Очень подробно и четко отвечали на вопросы, — вспоминает Настя и уточняет, что о негативных последствиях также на консультации рассказали. — Их очень мало, и вероятность низка. Но бывает, и об этом предупреждают. Про уколы рассказывали, как это всё вообще происходит, как растет эта яйцеклетка, как это всё стимулируется“.