Донорство яйцеклетки. Как это работает в Эстонии?
В Эстонии проблема бесплодия в той или иной степени затрагивает каждую пятую — шестую семью. Донорство яйцеклетки для многих женщин — единственный способ лечения, чтобы родить ребенка. В каких случаях необходимы донорские яйцеклетки? Как будущие родители выбирают донора? Кто и как может стать донором яйцеклеток? Какие возможные негативные последствия у доноров и существует ли в Эстонии медицинский туризм донорства? Подробности — в материале RusDelfi.
„Я спасаю семью от отчаяния“
История донора Насти (имя изменено, настоящее имя редакции известно), 22 года, не замужем, 1 ребенок.
„О донорстве яйцеклеток я знала давно, точный источник не помню. Еще когда была беременна, мне было интересно смотреть всякие передачи про суррогатных мам, „Беременна в 16“ и т.д. Сначала я увидела в тик-токе, как девочки сдавали яйцеклетки, потом в Инстаграм, и мне стала постоянно попадаться такая реклама, — рассказывает Настя. — Я зашла на сайт таллинской клиники, почитала, посмотрела, сколько они платят. Затем заполнила подробную анкету на сайте и где-то через неделю они перезвонили и пригласили меня на консультацию“.