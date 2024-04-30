Ракетный удар по Одессе унес жизни пяти человек; среди раненых Сергей Кивалов — автор закона о защите русского языка и бывший сторонник Януковича

Глава Одесской областной администрации Сергей Кипер сообщил, что удар был нанесен баллистической ракетой «по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом».

По словам Кипера, 25 раненых находятся в больницах, среди них — двое детей и одна беременная женщина. «Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации. Наши врачи делают все возможное и невозможное», — заявил глава обладминистрации.

В украинских соцсетях распространяются фотографии окровавленных тел около моря, на дорожке, которая ведет на пляж. В результате обстрела также погибла собака. Пользователи сетей публикуют видео, на котором хозяйка рыдает над телом погибшего животного.

«Одесса… Люди гуляют около моря, а они стреляют, убивают. Вот так, как они говорят… что якобы себя защищают, убивая детей, людей», — пишет мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как говорит Кипер, по предварительным данным, была использована ракета с кассетным боеприпасом. «Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь для людей, а не для техники и строений», — сказано в заявлении главы обладминистрации. Представитель Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук также заявил, что при обстреле была применена ракета «Искандер-М» с кассетной боеголовкой.

Российские военные удар по Одессе не комментировали, в вечерней сводке Министерства обороны РФ упоминаний о нем нет.

BBC отмечает, что перед ударом на юге Украины была объявлена воздушная тревога, военные предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.

Пострадал «замок Кивалова»