ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (796-й день) | Военная помощь от США уже начала поступать в Украину - Столтенберг
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
Российские войска нанесли один ракетный и 82 авиационных удара, а также совершили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За сутки произошло 131 боевое столкновение.
На купянском направлении ВСУ отбили шесть атак в районах Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
На лиманском направлении украинские военные отразили 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отбили 29 атак в районах Верхнекаменского, Выемки, Григоровки, Ивановского, Клещеевки, Нового, Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отразили 55 атак в районах населенных пунктов населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.
На новопавловском направлении ВСУ отбили 15 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Водяного, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области.
На ореховском направлении украинские военные отразили четыре атаки в районе Старомайорского Донецкой области.
На херсонском направлении украинские военные отбили пять атак российских войск на позиции ВСУ в районе села Крынки.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления и району сосредоточения личного состава противника.
The Financial Times: в 2023 году европейские банки заплатили России в четыре раза больше налогов, чем в довоенный период
Крупнейшие европейские банки, оставшиеся работать в России, заплатили в 2023 году более 800 миллионов евро налогов в российский бюджет, посчитала газета Financial Times.
Согласно отчетам Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, их совокупная прибыль в 2023 году превысила три миллиарда евро. Это в три раза больше, чем в 2021 году. Тогда банки заплатили в российский бюджет около 200 миллионов евро налогов.
Газета отмечает, что высокая прибыль западных банков в РФ говорит о том, как иностранные компании, продолжающие работать в России, помогают стране поддерживать финансовую стабильность на фоне санкций.
Более половины налоговых выплат пришлось на австрийскую группу Raiffeisen Bank International, которая ранее сообщала о планах по сокращению российского бизнеса. В то же время издание полагает, что у ее российской дочки есть „амбициозные планы“ по многократному расширению клиентской базы.
Польские фермеры разблокировали последний контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной
Об этом сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на украинскую пограничную службу и представителя ведомства Андрея Демченко.
В пограничной службе уточнили, что польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых автомобилей перед пунктом пропуска „Гребенное — Рава-Русская“. „Фактически это единственное направление, которое оставалось заблокированным. И с его разблокировкой теперь разблокированы все направления на границе с Польшей“, — подчеркнул Демченко.
В ведомстве также добавили, что грузовики, перевозящие зерновые культуры, смогут находиться на территории Польши исключительно в режиме транзита.
Польские фермеры блокировали движение грузовиков на границе с Украиной с конца 2023 года. В начале 2024-го ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале протесты и блокада возобновились, напоминает „РБК-Украина“.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение силам противника в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой области, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва Луганской области, а также отразили три атаки в районе Стельмаховки Луганской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих.
Подразделения группировки войск „Юг“ улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение силам противника в районах Красногоровки и Константиновки Донецкой области. ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.
Подразделения группировки войск „Центр“ взяли под контроль Семеновку в Донецкой области, нанесли поражение силам противника в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного Донецкой области, а также отразили десять атак в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи Донецкой области. ВСУ потеряли до 370 военнослужащих.
Подразделения группировки войск „Восток“ заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение силам противника в районах Старомайорского и Водяного Донецкой области и отразили две атаки в районе Урожайного Донецкой области. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих.
Подразделениями группировки войск „Днепр“ нанесено огневое поражение силам противника в районах Степногорска и Преображенки Запорожской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 беспилотных летательных аппарата, реактивный снаряд системы залпового огня „Ураган“ и управляемая авиационная бомба JDAM.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом
Военная помощь от США уже начала поступать в Украину
Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
„Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад“, — цитирует издание „Страна“ слова президента.
Как пишет „Русская служба Би-би-си“, Зеленский также отметил, что ситуация на на поле боя напрямую зависит от скорости поставок боеприпасов в Украину, и призвал ускорить этот процесс.
Йенс Столтенберг: „Законное место Украины — в НАТО“
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в будущем Украина станет членом альянса, однако это вряд ли произойдет на ближайшем саммите, сообщает „Русская служба Би-би-си“.
„Я действительно убежден, что законное место Украины — в НАТО. Мы работаем напряженно, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. Для такого решения нам нужно, чтобы все союзники согласились, необходим консенсус, — не просто большинство. Я не ожидаю, что у нас будет такое согласование до саммита в июле. Но я действительно надеюсь, что мы сможем продемонстрировать — мы продвигаем Украину ближе к членству, и приближаем тот день, когда Украина станет полноправным членом“, — сказал Столтенберг на брифинге в Киеве.
Глава НАТО также подчеркнул, что Североатлантический альянс и далее будет оказывать поддержку Украине в противостоянии российской агрессии.
Российские военные сбросили авиабомбы на Киевский район Харькова. Пострадала мирная жительница
Об этом сообщил начальник военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, пострадавшей оказывают помощь. Последствия обстрела уточняются.
Под обстрел попала зона жилой застройки Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате частично поврежден многоэтажный дом.
Четыре человека погибли, 28 пострадали в результате обстрела Одессы
По словам главы Одесской области Олега Кипера, погибли три женщины и один мужчина. Среди раненых — двое детей (16 и 5 лет) и беременная женщина. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи.
В ракете, которой войска РФ ударили по Одессе, была шрапнель, рассказал начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.
По материалам Медузы.