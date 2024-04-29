ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (796-й день) | Военная помощь от США уже начала поступать в Украину - Столтенберг

Крупнейшие европейские банки, оставшиеся работать в России, заплатили в 2023 году более 800 миллионов евро налогов в российский бюджет, посчитала газета Financial Times.

The Financial Times: в 2023 году европейские банки заплатили России в четыре раза больше налогов, чем в довоенный период

На херсонском направлении украинские военные отбили пять атак российских войск на позиции ВСУ в районе села Крынки.

На ореховском направлении украинские военные отразили четыре атаки в районе Старомайорского Донецкой области.

На новопавловском направлении ВСУ отбили 15 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Водяного, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области.

На авдеевском направлении украинские военные отразили 55 атак в районах населенных пунктов населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

На лиманском направлении украинские военные отразили 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны Донецкой области.

На купянском направлении ВСУ отбили шесть атак в районах Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Российские войска нанесли один ракетный и 82 авиационных удара, а также совершили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Согласно отчетам Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, их совокупная прибыль в 2023 году превысила три миллиарда евро. Это в три раза больше, чем в 2021 году. Тогда банки заплатили в российский бюджет около 200 миллионов евро налогов.

Газета отмечает, что высокая прибыль западных банков в РФ говорит о том, как иностранные компании, продолжающие работать в России, помогают стране поддерживать финансовую стабильность на фоне санкций.

Более половины налоговых выплат пришлось на австрийскую группу Raiffeisen Bank International, которая ранее сообщала о планах по сокращению российского бизнеса. В то же время издание полагает, что у ее российской дочки есть „амбициозные планы“ по многократному расширению клиентской базы.

Польские фермеры разблокировали последний контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной

Об этом сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на украинскую пограничную службу и представителя ведомства Андрея Демченко.

В пограничной службе уточнили, что польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых автомобилей перед пунктом пропуска „Гребенное — Рава-Русская“. „Фактически это единственное направление, которое оставалось заблокированным. И с его разблокировкой теперь разблокированы все направления на границе с Польшей“, — подчеркнул Демченко.

В ведомстве также добавили, что грузовики, перевозящие зерновые культуры, смогут находиться на территории Польши исключительно в режиме транзита.

Польские фермеры блокировали движение грузовиков на границе с Украиной с конца 2023 года. В начале 2024-го ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале протесты и блокада возобновились, напоминает „РБК-Украина“.

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