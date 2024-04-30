„Мои данные уже используют?“: как обезопасить себя, если вы – в числе 700 тысяч клиентов Apotheka, чьи личные данные попали в руки хакеров

Но в начале апреля Марии позвонил представившийся сотрудником Tele2 мужчина с интеллигентным голосом, который сразу назвал ее по имени и фамилии, чем и вызвал у нее доверие. „К сожалению, вы, вероятно, пропустили наше СМС-сообщение. У вас сегодня заканчивается срок договора об обслуживании сим-карты,“ – вежливо сообщил он. Мария поблагодарила и сказала, что немедленно отправится в контору Tele2 продлевать договор. „А успеете? Ровно через 9 минут ваш номер будет закрыт навсегда. Мы предлагаем продлить договор по телефону, нужно лишь ответить на несколько наших вопросов“, – предложил „сотрудник“.

Письмо с предупреждением о краже данных

В этот момент Мария заподозрила, что общается с мошенником, и прекратила разговор. Но то, что звонивший назвал ее полное имя, не давало покоя. Она проверила сообщения от Теле2: никаких предупреждений не было. Позвонила сама в Теле2, но там была длинная очередь и связаться с оператором не удалось. Позвонила дочери. „Не существует никаких договоров на обслуживание сим-карт! Конечно, это развод“, – успокоила та.

А ответ на вопрос, каким образом мошенник узнал имя и фамилию женщины, Мария, как ей кажется, получила через неделю, когда дочь проверила ее электронную почту. „Тебе тут письмо пришло на эстонском языке. У тебя ведь есть карточка Apotheka? Поздравляю, ты – в числе тех, чьи личные коды, телефоны и адреса могли попасть в руки хакеров“, – сообщила она.

„Мы поначалу и письму этому не очень поверили, но затем прочли в различных СМИ, что это так и есть“, – рассказывает Мария.