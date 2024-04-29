ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: команда Тартуского университета вышла в полуфинал

„Виймси“ начали игру острее и выиграли первую четверть со счетом 18:15, но вторая половина началась с преимуществом хозяев, которые выигрывали со счетом 40:33. Хотя „Виймси“ не сдавался, в четвертой четверти преимущество хозяев площадки выросло до 17 очков, и гостям пришлось смириться с поражением (65:72).