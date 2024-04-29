Баскетбол
29.04.2024, 18:27

ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: команда Тартуского университета вышла в полуфинал

 

В третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу команда Тартуского университета обыграла дома „Виймси“ (72:65).

„Виймси“ начали игру острее и выиграли первую четверть со счетом 18:15, но вторая половина началась с преимуществом хозяев, которые выигрывали со счетом 40:33. Хотя „Виймси“ не сдавался, в четвертой четверти преимущество хозяев площадки выросло до 17 очков, и гостям пришлось смириться с поражением (65:72).

В первой игре четвертьфинальной серии команда из Тарту выиграла дома со счетом 105:65, но на своей площадке „Виймси“ оказал гораздо большее сопротивление, и тартуский клуб выиграл со счетом 85:77.

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