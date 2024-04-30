Нарвский чиновник: виден позитивный тренд в туризме, мы восстанавливаемся после ковида каждый год(1)
В 2023 году в Нарве останавливались с ночевкой более 33 тысяч туристов. Это на 6% больше, чем в 2022 году, но на 9% меньше, чем в 2019 году, который считается самым успешным по количеству приехавших в город туристов. Но местные чиновники, развивающие туризм, уверены, что в 2024 году в Нарву приедет столько гостей, сколько было в доковидном 2019 году. Правда, теперь это будут в основном эстоноземельцы.
„За первые два месяца 2024 года, по сравнению с предыдущим, мы видим рост на 16%, - рассказал сегодня на встрече с журналистами Михаил Переточкин, старший специалист Службы предпринимательства и защиты прав потребителей. - Это официальные цифры от Департамента статистики, но есть еще туристы, которые останавливаются в квартирах, которые сдают нарвитяне через такие сервисы, как booking, airbnb и другие. Эти данные Департамент статистики не имеет возможности учитывать. Но мы знаем, что этот рынок активно растет в городе“.
По словам Переточкина, в Нарве оба крупных отеля - „Ингер“ и „Нарва“ - показывают медленный, но стабильный рост. „Ингер“ обновил свой номерной фонд и многие другие помещения, „Нарва“ также постоянно обновляется, в отеле появился первый в Нарве спа-комплекс. По мнению чиновника, это позитивно сказывается на привлечении туристов.
„В „Ингере“ мне рассказали, что у отеля есть заметное прибавление в обороте, - говорит Михаил Переточкин. - Они внедряют новые системы бронирования, какие работают в западных странах, что показывает переориентацию „Ингера“ на западного туриста в том числе“.
По словам Переточкина, в Нарвских отелях останавливается много людей, которые приезжают в командировку или для участия в спортивных, творческих мероприятиях. В том числе это дети во время каникул.
Ида-Вируский туристический кластер стремится привлекать финского туриста. „Идут переговоры и делается анализ окупаемости судоходной линии между Котка и Силламяэ, - уточнил Переточкин. - Мы надеемся, что эту линию запустят, потому что она увеличит количество посещений Ида-Вирумаа финскими туристами“.
Как отметил вице-мэр Олег Карпиков на этой же встрече с журналистами, финский турист - состоятельный. И поскольку в Финляндии сейчас заметен экономический кризис, то люди оттуда с удовольствием поедут в Эстонию, так как стоимость многих услуг у нас меньше. Например, спа-процедуры, услуги салонов красоты, отметил Карпиков.
В 2023 году финнов было только 5% в Нарве от общего потока туристов. Но ежегодно их становится больше после пандемии COVID.
По мнению Переточкина, туристы остаются приятно шокированы достопримечательностями Нарвы: замком, ратушей, Кренгольмом. „Мы открываем новые экскурсии, создаем новые услуги для туристов со своей стороны, например, в Нарве появились таблички с QR-кодами на домах во многих районах, - рассказал чиновник. - По ним можно послушать аудиоэкскурсии. Многих туристов особенно интересует история“.
„Впрочем, некоторые иностранные туристы опасаются близости с Россией, но внутренний турист знает, что ситуация стабильна, и едет к нам, - добавил Михаил. - Мы стараемся также рассказывать разными способами иностранцам, что у нас стабильная ситуация с точки зрения безопасности“.
В целом, по статистике за 2023 год, эстонские туристы - это две трети всего потока, а иностранных туристов становится меньше.
По данным Департамента статистики, по сравнению с предыдущими двумя годами количество туристов из Германии в 2023 году удвоилось, а количество туристов из России из-за ограничений на пересечение эстонско-российской границы сократилось на 63% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году количество российских туристов, традиционно занимавших первое место среди иностранных туристов, составило всего 4%.
Статистические данные также показывают, что число туристов в Нарве продолжает расти быстрее, чем количество ночевок, а это значит, что в 2023 году среднестатистический турист оставался в Нарве меньше времени. Средняя продолжительность ночевок в прошлом году составила 1,38 ночи (в 2022 году - 1,5 ночи).
С точки зрения туризма Ида-Виру сейчас находится на третьем месте в Эстонии по популярности. Это также показывают данные статистики.
Специалисты Службы предпринимательства и защиты прав потребителей городской управы привели в пример цифры, характеризующие посещение таких туристических объектов, как бастион „Виктория“ и Нарвский туристический инфоцентр.
Так, всего в 2023 году бастион Виктория посетили 6226 человек (в 2022 году - 7861), из них 5967 человек сходили на экскурсию в казематы, остальные запросили информацию о Нарве, бастионах, купили сувениры или кофе. Среди всех посетителей доля внутренних туристов составляет около 87% (84% в 2022 году), наибольшая доля иностранцев из оставшихся 13 процентов - туристы из Латвии (37,5%), Финляндии (13%) и Литвы (6,3%).
А в Нарвском туристическом инфоцентре в прошлом году было отвечено на 10 367 информационных запросов (в 2022 году 5 275 запросов), из них 193 обращения по телефону и 66 письменных запросов, в основном по электронной почте. Остальные 10 108 запросов поступили от посетителей. Нарвский Туристический инфоцентр посетили 10 108 человек, что на 96% больше, чем в 2022 году. Из них 8652 - внутренние туристы и 1456 - иностранцы, в том числе 312 финнов, 190 американцев, 180 немцев, 148 латышей и 96 россиян.
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