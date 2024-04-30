Нарвский чиновник: виден позитивный тренд в туризме, мы восстанавливаемся после ковида каждый год

„За первые два месяца 2024 года, по сравнению с предыдущим, мы видим рост на 16%, - рассказал сегодня на встрече с журналистами Михаил Переточкин, старший специалист Службы предпринимательства и защиты прав потребителей. - Это официальные цифры от Департамента статистики, но есть еще туристы, которые останавливаются в квартирах, которые сдают нарвитяне через такие сервисы, как booking, airbnb и другие. Эти данные Департамент статистики не имеет возможности учитывать. Но мы знаем, что этот рынок активно растет в городе“.

По словам Переточкина, в Нарве оба крупных отеля - „Ингер“ и „Нарва“ - показывают медленный, но стабильный рост. „Ингер“ обновил свой номерной фонд и многие другие помещения, „Нарва“ также постоянно обновляется, в отеле появился первый в Нарве спа-комплекс. По мнению чиновника, это позитивно сказывается на привлечении туристов.

„В „Ингере“ мне рассказали, что у отеля есть заметное прибавление в обороте, - говорит Михаил Переточкин. - Они внедряют новые системы бронирования, какие работают в западных странах, что показывает переориентацию „Ингера“ на западного туриста в том числе“.

По словам Переточкина, в Нарвских отелях останавливается много людей, которые приезжают в командировку или для участия в спортивных, творческих мероприятиях. В том числе это дети во время каникул.

Ида-Вируский туристический кластер стремится привлекать финского туриста. „Идут переговоры и делается анализ окупаемости судоходной линии между Котка и Силламяэ, - уточнил Переточкин. - Мы надеемся, что эту линию запустят, потому что она увеличит количество посещений Ида-Вирумаа финскими туристами“.

Как отметил вице-мэр Олег Карпиков на этой же встрече с журналистами, финский турист - состоятельный. И поскольку в Финляндии сейчас заметен экономический кризис, то люди оттуда с удовольствием поедут в Эстонию, так как стоимость многих услуг у нас меньше. Например, спа-процедуры, услуги салонов красоты, отметил Карпиков.