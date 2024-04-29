19 иностранцев не пустили в Эстонию в выходные. Компания в Ида-Вирумаа получила штраф за нарушение миграционных правил

Чаще всего, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, причиной не пускать людей в Эстонию было то, что у них не было соответствующих документов для въезда, они давали пограничникам неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы становилось понятно, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам запретили въезд в Эстонию.