Новости Ида-Вирумаа
29.04.2024, 18:28

19 иностранцев не пустили в Эстонию в выходные. Компания в Ида-Вирумаа получила штраф за нарушение миграционных правил

 
Погранпункт в Нарве, 29 апреля
Погранпункт в Нарве, 29 апреля
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

В прошедшие выходные на пограничном пункте Нарва-1 пограничники не пустили в Эстонию 19 иностранцев. Среди них были по шесть граждан Молдовы и Израиля, четыре - из России, два - из Украины и один гражданин Казахстана. Они были возвращены в Россию.

Чаще всего, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, причиной не пускать людей в Эстонию было то, что у них не было соответствующих документов для въезда, они давали пограничникам неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы становилось понятно, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам запретили въезд в Эстонию.

Также 26 апреля сотрудники Службы пограничного и миграционного надзора Восточной префектуры проверили компанию в Ида-Вирумаа, в которой, как оказалось, трудился иностранец, не имеющий законных оснований для работы в ней. Компанию оштрафовали.

PPA просит сообщать о нарушениях миграционных правил на этот имейл: migra.vihje@politsei.ee.

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