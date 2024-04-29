Правда ли, что прототипом Шрэка был французский рестлер Морис Тийе?

Морис Тийе родился в 1903 году во французской семье, жившей в Российской империи. Во многих источниках говорится, что место его рождения — Урал, однако автор тематического сайта, посвящённого Тийе, утверждает , что в официальных документах был указан Санкт-Петербург. Отец Мориса умер, когда тот был ещё маленьким, а с началом революции 1917 года мать с сыном переехали во Францию. Вероятно, благодаря влиянию матери, преподававшей языки, Тийе стал полиглотом. Хотя во многих упомянутых выше постах говорится, что он знал 14 языков, автор тематического сайта приводит более скромные данные: «К середине 1942 года Морис говорил как минимум на пяти языках: французском, русском, литовском, болгарском и английском». По некоторым данным , он также был знаком с итальянским и испанским.

В большинстве приведённых в начале этого разбора постов утверждается, что на вирусном снимке запечатлены жмущие друг другу руку Тийе и Уильям Стейг. При помощи обратного поиска по изображению «Проверено» установило, что оригинальная фотография опубликована на сайте, посвящённом жизни борца. Согласно подписи , на фото запечатлены сам Французский Ангел (справа) и Дикий Билл Зим (слева). Зим также был популярным американским рестлером , который выступал на ринге в 1930–1950-х годах.

4 сентября 1954 года Поджелло скончался от рака лёгких, а вечером того же дня Тийе умер от сердечного приступа. Их похоронили на Литовск ом национальном кладбище в Джастисе, штат Иллинойс, а на совместном надгробном камне написано: „Друзья, которых не смогла разлучить даже смерть“.

Согласно самой распространённой версии его биографии, когда Тийе работал на киностудии в конце 1930-х годов, его заметил Карл Поджелло — литовский, а затем американский борец и промоутер. Он убедил Мориса профессионально заняться борьбой, а впоследствии стал его тренером, менеджером и близким другом. За несколько лет Тийе стал очень популярным рестлером, а после начала Второй мировой войны эмигрировал в США, где из-за своей необычной внешности и недюжинной силы обрёл большую популярность и выиграл ряд титулов. Отметим, что в начале своей карьеры спортсмен выступал под прозвищем Ангел, а слово «французский» добавилось позднее, когда промоутер Джек Пфефер стал продвигать многочисленных борцов из других стран под похожими псевдонимами.

Сообщается , что в возрасте 17 лет голова, грудная клетка, руки и ноги Тийе начали увеличиваться, а в 19 лет ему поставили диагноз акромегалия — это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза, в результате чего вырабатывается избыточное количество гормона роста. Впоследствии юноша некоторое время играл в регби (после одного матча он даже якобы встретился с королём Великобритании Георгом V) и обучался праву в Тулузском университете, но оставил юридический факультет и поступил на службу инженером во французский флот, где также занимался борьбой. По окончании службы он снялся в нескольких фильмах.

Слух о том, что прообразом зелёного огра стал французский рестлер, ходит по Сети ещё с нулевых годов. При этом в интернете нет никаких достоверных свидетельств того, что Стейг был знаком или хотя бы знал о Тийе. Поэтому, судя по всему, речь идёт только о мультипликационном персонаже.

Та кже в значительной части публикаций утв ерждается, что Стейг якобы был автором мультфильма , выпущенного в 2001 году кинокомпанией DreamWorks. На самом же деле он был художником и автором детских книжек, а непосредственного участия в создании анимационной ленты не принимал. В 1990 году писатель выпустил расска з „Шрэк!“, который сам проиллюстрировал. С южет и д етали оригинального текста отличались от экранизации: например, в первоисточнике зелёный монстр мог дышать огнём и обладал тепловым зрением, с болота его прогнали собственные родители, а принцесса была „уродливой“ сама по себе, а не из-за наложенного на неё проклятия.

В статье говорится, что эту фотокарточку автору сайта прислал сын Дикого Билла Зима Майк Зим , найдя её в коллекции своего отца. Снимок приводился в качестве иллюстрации того, как Тийе отличался от мужчин одного с ним роста. «Майк отметил, что, по словам его отца, Морис был очень добрым и порядочным человеком, который отдавал большую часть своих денег нуждающимся детям», — сообщалось в том же материале.

В публикациях о связи Тийе со Шрэком часто сравнивают их внешность: у обоих непропорционально большие головы, выступающие подбородки и уши необычной формы. Некоторые пользователи также отмечают, что и рестлера, и огра люди боялись из-за их грозного внешнего вида, хотя на самом деле и Тийе (судя по рассказам современников), и Шрэк были дружелюбны и милы. Кроме того, в мультфильме герой боролся с рыцарями на ринге и применял рестлерские приёмы, что также связывает его с Французским Ангелом.

Однако в Сети нет никаких достоверных источников, подтверждающих слух о Тийе как прототипе Шрэка. Например, на момент написания этого разбора на странице о рестлере в русскоязычной «Википедии» говорится, что его необычный внешний вид «вдохновил иллюстратора Уильяма Стейга на создание образа Шрэка». В качестве доказательства приводится ссылка на статью 2017 года на сайте The Huffington Post, где писатель Стейг вовсе не упоминается. «Несмотря на необъяснимое физическое сходство Тийе и Шрэка, DreamWorks — студия, выпустившая картину, — никогда официально не реагировала на давний слух о том, что внешность Тийе послужила основой для анимационного персонажа. Представитель компании не ответил на запрос нашего издания о комментарии», — говорилось в материале. При этом сайт ScreenRant, по ошибке назвавший Тийе боксёром, предположил: продюсеры и аниматоры никогда не подтверждали, что Французский Ангел был источником их вдохновения, по юридическим причинам.