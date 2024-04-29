Правда ли, что прототипом Шрэка был французский рестлер Морис Тийе?
В Сети можно встретить публикации о том, что создатель мультфильма „Шрэк“ срисовал своего героя с рождённого в России профессионального борца. Нередко в таких публикациях приводят их совместное фото. Мы проверили достоверность этой истории.
Например, в январе 2024 года с пометкой „небольшой экскурс в историю“ об этом в своём Telegram-канале написал блогер Дмитрий Василец (237 000 просмотров на момент написания этого разбора). В публикации также была приведена фотография двух мужчин, пожимающих руки. В некоторых постах отдельно отмечается, что на этом снимке запечатлены рестлер Морис Тийе по прозвищу Французский Ангел и „создатель мультфильма „Шрэк““ Уильям Стейг. Подобные записи в последние годы появлялись и в других Telegram-каналах, среди которых „Фотоаппарат“ (223 000 просмотров), „Молодость“ (128 000), „Фотоплёнка“ (64 000) и „История человечества“ (32 000). История о том, что Тийе послужил прообразом Шрэка, популярна и во „ВКонтакте“. Например, в паблике „5 интересных фактов“ с 2019 года эту историю с вирусной фотографией размещали не менее девяти раз (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) — в общей сложности эти посты набрали 2,3 млн просмотров. Аналогичные публикации есть, например, в сообществах World of History (176 000 просмотров) и Trash (130 000).Утверждения, что Тийе был прототипом зелёного великана, встречаются и вне соцсетей. Например, об этом писали сайты Sport24 и „Чемпионат“, а также снимали ролики YouTube-каналы „Острый угол“ (960 000 просмотров) и „Открытый мир“ (14 000). Ту же фотографию со схожими подписями распространяли иноязычные пользователи соцсетей (Instagram*, Facebook, X).
Кто такой Тийе?
Морис Тийе родился в 1903 году во французской семье, жившей в Российской империи. Во многих источниках говорится, что место его рождения — Урал, однако автор тематического сайта, посвящённого Тийе, утверждает, что в официальных документах был указан Санкт-Петербург. Отец Мориса умер, когда тот был ещё маленьким, а с началом революции 1917 года мать с сыном переехали во Францию. Вероятно, благодаря влиянию матери, преподававшей языки, Тийе стал полиглотом. Хотя во многих упомянутых выше постах говорится, что он знал 14 языков, автор тематического сайта приводит более скромные данные: «К середине 1942 года Морис говорил как минимум на пяти языках: французском, русском, литовском, болгарском и английском». По некоторым данным, он также был знаком с итальянским и испанским.
Сообщается, что в возрасте 17 лет голова, грудная клетка, руки и ноги Тийе начали увеличиваться, а в 19 лет ему поставили диагноз акромегалия — это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза, в результате чего вырабатывается избыточное количество гормона роста. Впоследствии юноша некоторое время играл в регби (после одного матча он даже якобы встретился с королём Великобритании Георгом V) и обучался праву в Тулузском университете, но оставил юридический факультет и поступил на службу инженером во французский флот, где также занимался борьбой. По окончании службы он снялся в нескольких фильмах.
Согласно самой распространённой версии его биографии, когда Тийе работал на киностудии в конце 1930-х годов, его заметил Карл Поджелло — литовский, а затем американский борец и промоутер. Он убедил Мориса профессионально заняться борьбой, а впоследствии стал его тренером, менеджером и близким другом. За несколько лет Тийе стал очень популярным рестлером, а после начала Второй мировой войны эмигрировал в США, где из-за своей необычной внешности и недюжинной силы обрёл большую популярность и выиграл ряд титулов. Отметим, что в начале своей карьеры спортсмен выступал под прозвищем Ангел, а слово «французский» добавилось позднее, когда промоутер Джек Пфефер стал продвигать многочисленных борцов из других стран под похожими псевдонимами.
4 сентября 1954 года Поджелло скончался от рака лёгких, а вечером того же дня Тийе умер от сердечного приступа. Их похоронили на Литовском национальном кладбище в Джастисе, штат Иллинойс, а на совместном надгробном камне написано: „Друзья, которых не смогла разлучить даже смерть“.
Правда ли, что на вирусном фото с Тийе показан создатель Шрэка?
В большинстве приведённых в начале этого разбора постов утверждается, что на вирусном снимке запечатлены жмущие друг другу руку Тийе и Уильям Стейг. При помощи обратного поиска по изображению «Проверено» установило, что оригинальная фотография опубликована на сайте, посвящённом жизни борца. Согласно подписи, на фото запечатлены сам Французский Ангел (справа) и Дикий Билл Зим (слева). Зим также был популярным американским рестлером, который выступал на ринге в 1930–1950-х годах.
В статье говорится, что эту фотокарточку автору сайта прислал сын Дикого Билла Зима Майк Зим, найдя её в коллекции своего отца. Снимок приводился в качестве иллюстрации того, как Тийе отличался от мужчин одного с ним роста. «Майк отметил, что, по словам его отца, Морис был очень добрым и порядочным человеком, который отдавал большую часть своих денег нуждающимся детям», — сообщалось в том же материале.
Таким образом, на вирусном фото рядом с Тийе показан не создатель Шрэка, а другой рестлер.
Итог: Неправда
Правда ли, что Стейг — автор мультфильма „Шрэк“?
Также в значительной части публикаций утверждается, что Стейг якобы был автором мультфильма, выпущенного в 2001 году кинокомпанией DreamWorks. На самом же деле он был художником и автором детских книжек, а непосредственного участия в создании анимационной ленты не принимал. В 1990 году писатель выпустил рассказ „Шрэк!“, который сам проиллюстрировал. Сюжет и детали оригинального текста отличались от экранизации: например, в первоисточнике зелёный монстр мог дышать огнём и обладал тепловым зрением, с болота его прогнали собственные родители, а принцесса была „уродливой“ сама по себе, а не из-за наложенного на неё проклятия.
В 1991 году права на экранизацию рассказа купил Стивен Спилберг, планировавший создать мультфильм с классической 2D-анимацией. Однако в 1995 году они отошли к недавно открытой студии DreamWorks, сооснователем которой был режиссёр. В конечном итоге лента была создана с применением трёхмерной графики и вышла на экраны в 2001 году. В титрах отмечено, что сюжет основан на книге Стейга — подобным образом он указан и в остальных проектах этой франшизы. Писатель умер в 2003 году, поэтому ему посвятили сиквел мультфильма, вышедший годом позже.
Таким образом, называть Стейга создателем мультфильма некорректно, он был автором литературного первоисточника.
Итог: Большей частью неправда
Правда ли, что Тийе был прототипом Шрэка?
Слух о том, что прообразом зелёного огра стал французский рестлер, ходит по Сети ещё с нулевых годов. При этом в интернете нет никаких достоверных свидетельств того, что Стейг был знаком или хотя бы знал о Тийе. Поэтому, судя по всему, речь идёт только о мультипликационном персонаже.
В публикациях о связи Тийе со Шрэком часто сравнивают их внешность: у обоих непропорционально большие головы, выступающие подбородки и уши необычной формы. Некоторые пользователи также отмечают, что и рестлера, и огра люди боялись из-за их грозного внешнего вида, хотя на самом деле и Тийе (судя по рассказам современников), и Шрэк были дружелюбны и милы. Кроме того, в мультфильме герой боролся с рыцарями на ринге и применял рестлерские приёмы, что также связывает его с Французским Ангелом.
Однако в Сети нет никаких достоверных источников, подтверждающих слух о Тийе как прототипе Шрэка. Например, на момент написания этого разбора на странице о рестлере в русскоязычной «Википедии» говорится, что его необычный внешний вид «вдохновил иллюстратора Уильяма Стейга на создание образа Шрэка». В качестве доказательства приводится ссылка на статью 2017 года на сайте The Huffington Post, где писатель Стейг вовсе не упоминается. «Несмотря на необъяснимое физическое сходство Тийе и Шрэка, DreamWorks — студия, выпустившая картину, — никогда официально не реагировала на давний слух о том, что внешность Тийе послужила основой для анимационного персонажа. Представитель компании не ответил на запрос нашего издания о комментарии», — говорилось в материале. При этом сайт ScreenRant, по ошибке назвавший Тийе боксёром, предположил: продюсеры и аниматоры никогда не подтверждали, что Французский Ангел был источником их вдохновения, по юридическим причинам.
В 2016 году выяснить, правдив ли слух, попытался портал Yahoo Movies UK. Автор статьи, как и его американские коллеги, отметил, что DreamWorks публично не раскрывала, был ли образ огра основан на прототипе, но добавил, что работавшие над мультфильмом аниматоры изучали внешность реальных людей. Далее приведён комментарий, оставленный анонимным пользователем в июле 2008 года под постом о Тийе: «Я работал в художественном отделе студии PDI / Dreamworks во время разработки "Шрэка". У меня на стене висели фотографии необычных рестлеров — Шведского Ангела, Ирландского Ангела и Французского Ангела. Возможно, они вполне могли вдохновить авторов, создававших модель Шрэка». Вики Дженсон, одна из режиссёров мультфильма, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию — в комментарии Yahoo она сказала, что не исключает подобной связи: «Вау, никогда не видела этого раньше, но это не значит, что этого не видели художники, которые помогали создавать дизайн Шрэка. Я знаю, что мы много работали над его обликом!»
Образ Шрэка мог быть основан и на другом человеке. Когда Спилберг купил права на экранизацию книжки, планировалось, что в двухмерном мультфильме свой голос герою подарит актёр Билл Мюррей. Позднее главную роль в первой трёхмерной версии «Шрэка» получил комик Крис Фарли, который умер от передозировки наркотиками в 1997 году. По словам его брата, артист успел озвучить почти все диалоги своего персонажа, и в Сети даже есть несколько роликов с примерами работы Фарли, где Шрэк выглядит совсем не так, как в финальной версии мультфильма. «Изначально персонаж Шрэка был немного больше похож на Криса — скромный, неуклюжий, невинный парень», — рассказал Кевин Фарли. Это подтвердил и дизайнер Барри Джексон, работавший над той версией. В итоге огра озвучил Майк Майерс, после прихода которого в проект сценарий переписали, а внешность героев сильно изменили.
В 2001 году в статье журнала Computer Graphics World сообщалось, что художники начали создавать цифровых персонажей, используя отсканированные скульптурные макеты. При этом 3D-модель Шрэка прошла через 50 редакций, и в итоге огра сделали более худым, чтобы он выглядел моложе и его было легче анимировать. Не приводя доказательств, автор тематического сайта о Тийе утверждает, что, согласно многочисленным слухам, аниматоры видели посмертную маску рестлера в Йоркском музее штанги, где они якобы почерпнули идею для образа Шрэка. При этом далее он подчёркивает: „Только поговорив с теми, кто лепил исходные макеты Шрэка и рисовал эскизы, мы сможем на 100% доказать, что Морис был источником вдохновения“. В свою очередь, автор фанатского ресурса Shrek History, посвящённого вселенной мультфильма, заявил, что связь с рестлером не подтверждает ни один достоверный источник: „Это всего лишь интернет-слух, который теперь принят за факт“.
Таким образом, на момент публикации этого разбора нельзя доподлинно ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения о том, что образ Шрэка был основан на внешности Мориса Тийе. Подобные публикации строятся на косвенных сведениях, слухах и сообщении анонимного пользователя, согласно которому рестлер мог быть лишь одним из источников вдохновения. За прошедшие с премьеры мультфильма годы в интернете появилось множество концепт-артов, раскадровок и других рабочих материалов с производства, однако никакой связи с Тийе в них не прослеживается.
Итог: Легенда