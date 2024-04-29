В Германии начался первый из трех процессов против „рейхсбюргеров“, обвиняемых в подготовке захвата власти

Первый из трех судебных процессов в отношении группы так называемых „рейхсбюргеров“, возглавляемых принцем Генрихом XIII из дворянского рода Рейссов, начался в Верховном земельном суде в Штутгарте в понедельник, 29 апреля.

Девятерым фигурантам дела, оказавшимся на скамье подсудимых в этот день, предъявлены обвинения в членстве в террористическом объединении, а также в подготовке госпереворота. Один из мужчин обвиняется также в попытке совершения убийства. Разбирательство по делу „рейхсбюргеров“, включающее три судебных процесса, считается одним из самых масштабных по преступлениям в сфере государственной безопасности в истории ФРГ.

Планы „рейхсбюргеров“ по захвату власти в ФРГ

Как сказано в обвинительном заключении, участники группы ожидали своеобразного сигнала от заговорщиков, чтобы захватить власть в ФРГ уже в сентябре 2022 года. В число заговорщиков, считает прокуратура, входили тайные группы „рейхсбюргеров“, сформированные, среди прочего, из армейских служащих и сотрудников спецслужб.

Власти Германии полагают, что план обвиняемых „рейхсбюргеров“ заключался в том, чтобы силой захватить власть в стране, а потом провести переговоры о заключение нового мирного договора с державами - победительницами во Второй мировой войне - США, Францией и Великобританией и - в первую очередь - с Россией. Чтобы подготовиться к этому, члены группы, как утверждает обвинение, организовали тренировки по стрельбе и обследовали помещения бундестага, чтобы быть во всеоружии ко дню захвата власти.

Ключевая фигура заговора - принц Генрих XIII, 72-летний агент по продаже недвижимости из Франкфурта-на-Майне. Согласно планам „рейхсбюргеров“, после захвата ими власти он должен был стать главой государства. Он предстанет перед судом во Франкфурте-на-Майне. Слушания по этому процессу начнутся 21 мая. Третий процесс по делу „рейхсбюргеров“ пройдет в Мюнхене с 18 июня. Оглашение приговоров на всех трех судебных процессах ожидаются не раньше следующего года.

Кто такие „рейхсбюргеры“? По оценкам немецких спецслужб, в Германии к „рейхсбюргерам“ относятся примерно 20 000 человек, почти 2300 из которых склонны к насилию. Их объединяет неприятие демократии, монархические, ксенофобские и антисемитские взгляды. „Рейхсбюргеры“ не признают послевоенный порядок и легитимность ФРГ и считают себя гражданами „германского рейха“. Комментируя процессы в отношении членов группы „рейхсбюргеров“, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила в эфире телеканала ZDF: „То, что самая большая на данный момент террористическая сеть „рейхсбюргеров“ предстала перед судом и должна будет понести ответственность за свои планы военного переворота, определенно показывает силу нашего правового государства“.

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