Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф уходит в отставку

39-летний Хамза Юсаф, который возглавлял правящую Шотландскую национальную партию (SNP) и правительство Шотландии чуть больше года, объявил об отставке на пресс-конференции в Эдинбурге утром в понедельник.

Правительство Юсафа недавно отказалось от программы ускоренного перехода к т. н. нулевому уровню выбросов парниковых газов, из-за чего партнеры SNP по коалиции, зеленые, решили в знак протеста выйти из нее.

После этого шотландские консерваторы и лейбористы по отдельности решили поставить в парламенте вопрос о доверии премьеру. Первое из голосований было назначено на среду.

Самой SNP до большинства не хватает двух голосов: у нее 63 из 129 мест в Холируде, парламенте шотландской автономии в составе Соединенного Королевства.

Хамза Юсаф год назад сменил на посту лидера SNP и главы правительства Николу Стёрджен, которая занимала эти посты восемь лет. Она довольно неожиданно объявила об отставке, заявив, что устала.

Юсаф, победив на партийных выборах, стал первым мусульманином во главе одной из ведущих партий Британии.

Вскоре после отставки Никола Стёрджен и ее муж Питер Маррел были ненадолго арестованы по обвинению в нарушениях в управлении финансами партии. В марте Маррелу — но не Стёрджен — были предъявлены официальные обвинения.

Программной целью SNP является независимость Шотландии, и Никола Стёрджен была лидером и лицом движения за независимость.

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