16-летний сын Кадырова стал „куратором“ университета спецназа имени Владимира Путина

Как сообщил Кадыров в своем телеграм-канале, с соответствующей просьбой к нему обратился ректор вуза Байбетар Вайханов. „Он [Адам] тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями“, — написал Кадыров.

В чем именно будут заключаться обязанности 16-летнего Адама на этом посту, глава Чечни уточнять не стал.

В феврале Адам Кадыров получил медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge, которые проходили в Дубае. В самих соревнованиях Кадыров-младший участия не принимал.

В конце сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео того, как его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Глава Чечни тогда заявлял, что гордится сыном.

После этого Кадырову-младшему за несколько месяцев присвоили множество региональных наград, звание Героя Чечни, а также назначили его на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.

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