Правда ли, что на видео показано нападение кабана на жителя Украины?

Судя по надписи в верхней части ролика, нападение кабана произошло после полудня 24 марта 2024 года. Каких-либо опознавательных знаков или достопримечательностей, по которым можно было бы определить локацию, на видео не запечатлено. В связи с этим «Проверено» воспользовалось обратным поиском по скриншоту и обнаружило, что об этом же инциденте 27 марта сообщали британская и американская редакции таблоида The Sun.

В материалах этих изданий был приведён ролик той же продолжительности, что и в Telegram-каналах, однако оказалось, что в русскоязычных публикациях видео было кадрировано. На версии The Sun у входа в дом заметны иероглифы, а в тексте таблоида говорится, что кабан напал на пожилого человека в китайской провинции Сычуань. Сообщается, что пострадавшего 70-летнего мужчину доставили в больницу с серьёзными травмами спины и позвоночника, но сейчас его состояние стабильно.

«Проверено» выяснило, что ролик из материала The Sun также был кадрирован и обрезан. Исходную версию мы обнаружили на сайте Newsflare — согласно описанию, там хранятся видео, снятые непрофессиональными операторами и доступные для покупки интернет-изданиями. Полная запись длится почти восемь минут, причём выяснилось, что кабан не покинул придомовую территорию, как могло показаться по концовке ставшего вирусным фрагмента. На отметке 04:44 зверь напал ещё на одного человека, в связи с чем атакованный ранее мужчина вновь вступил в конфронтацию с животным.

На Newsflare уточнено, что инцидент сняла камера видеонаблюдения в деревне, расположенной в городском округе Гуанъюань. Сообщается, что кабан сначала напал на пожилого мужчину, а затем на его племянницу, пришедшую на помощь.

Секретарь партийного отделения деревни, представленный в описании ролика как господин Луо, рассказал, что среди полученных мужчиной травм были раны, нанесённые клыками, и повреждения поясничного отдела позвоночника, а у племянницы из-за падения были сломаны несколько рёбер. По словам чиновника, подобные атаки кабанов беспрецедентны для округи. Сотрудники местного управления лесного хозяйства заверили, что примут меры по предотвращению подобных инцидентов.

По данным TGStat, первый пост с вирусным видео и упоминанием Хмельницкой области появился 3 апреля в 19:59 по московскому времени в Telegram-канале «Украина новости» (10 000 просмотров), а спустя несколько минут аналогичную публикацию разместили в украинском канале «Всевидящее око 18+» (92 000 просмотров; пост был удалён спустя почти два часа).

Итог: Неправда