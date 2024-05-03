Член Рийгикогу незаконно проложил дорогу на охраняемой территории. В свое оправдание он заявил, что „убирал водоросли“

Родившийся в Тарту Март Маастик живет на Сааремаа уже 15 лет. Он обустроил здесь хутор под названием Mardi Talu („Хутор Марта“ - прим. перев.), где предлагаются услуги сельского туризма, в том числе веселые поездки на катере и грузовике, а также - за оговоренную плату - „осенние походы за грибами с самим Мартом“.