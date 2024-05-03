Эстонский Экспресс
03.05.2024, 09:24

Член Рийгикогу незаконно проложил дорогу на охраняемой территории. В свое оправдание он заявил, что „убирал водоросли“

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УБОРКА ВОДОРОСЛЕЙ: Маастик получил разрешение углубить причал, но заодно построил и новую дорогу.
УБОРКА ВОДОРОСЛЕЙ: Маастик получил разрешение углубить причал, но заодно построил и новую дорогу.
ФОТО: Maa-amet

Член парламентской фракции Isamaa и председатель совета Isamaa Март Маастик - человек со множеством талантов. У Маастика, помимо умения заниматься политикой и бизнесом, есть и другие ценные навыки: например, он умеет убирать водоросли так, чтобы посторонние люди думали, что идет дорожное строительство, пишет Eesti Ekspress.

Родившийся в Тарту Март Маастик живет на Сааремаа уже 15 лет. Он обустроил здесь хутор под названием Mardi Talu („Хутор Марта“ - прим. перев.), где предлагаются услуги сельского туризма, в том числе веселые поездки на катере и грузовике, а также - за оговоренную плату - „осенние походы за грибами с самим Мартом“.

Кроме того, Март Маастик занимается разведением сотен голов скота. Животных пасут, среди прочего, на участке недвижимости Юльбакуалусе на Сааремаа, который компания Маастика купила у государства за 12 922 евро в 2018 году.

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