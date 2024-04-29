29.04.2024, 15:30
Налоговый департамент расследует дело о мошенничестве при продаже квартир в новом жилом комплексе(4)
Смотрите фотографии „невероятно комфортного“ жилья
ФОТО: | Eesti Ekspress
При первичной продаже нового жилья необходимо платить налог с оборота. Застройщик комплекса Liivamäe Kodud - проекта, разрекламированного для проживания многодетных семей, - избежал этого с помощью сложной схемы. В происходящем разбирался Eesti Ekspress.
Налогово-таможенный департамент (MTA) расследует необычный случай налогового мошенничества, связанный с продажей новых домов в волости Йыэляхтме в Харьюмаа. Согласно обвинению, эстонское государство недополучило сотни тысяч евро.