Эстонский Экспресс
29.04.2024, 15:30

Налоговый департамент расследует дело о мошенничестве при продаже квартир в новом жилом комплексе

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Смотрите фотографии „невероятно комфортного“ жилья
„НЕВЕРОЯТНЫЙ КОМФОРТ“. Недостроенный дом площадью 300 кв.м. в Йыэляхтме. Четыре ванных комнаты на два этажа. Готовый дом планировалось продать за 750 000 евро.
„НЕВЕРОЯТНЫЙ КОМФОРТ“. Недостроенный дом площадью 300 кв.м. в Йыэляхтме. Четыре ванных комнаты на два этажа. Готовый дом планировалось продать за 750 000 евро.
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

При первичной продаже нового жилья необходимо платить налог с оборота. Застройщик комплекса Liivamäe Kodud - проекта, разрекламированного для проживания многодетных семей, - избежал этого с помощью сложной схемы. В происходящем разбирался Eesti Ekspress.

Налогово-таможенный департамент (MTA) расследует необычный случай налогового мошенничества, связанный с продажей новых домов в волости Йыэляхтме в Харьюмаа. Согласно обвинению, эстонское государство недополучило сотни тысяч евро.

Компания Simetra Kinnisvara OÜ, строившая новые дома в деревне Лийвамяэ, в период с 2022 по 2023 год продала десять единиц недвижимости. Общая сумма выручки составила более 2,7 млн евро.

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