Налоговый департамент расследует дело о мошенничестве при продаже квартир в новом жилом комплексе

Налогово-таможенный департамент (MTA) расследует необычный случай налогового мошенничества, связанный с продажей новых домов в волости Йыэляхтме в Харьюмаа. Согласно обвинению, эстонское государство недополучило сотни тысяч евро.

Компания Simetra Kinnisvara OÜ, строившая новые дома в деревне Лийвамяэ, в период с 2022 по 2023 год продала десять единиц недвижимости. Общая сумма выручки составила более 2,7 млн евро.