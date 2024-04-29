ОТ РЕДАКЦИИ | Госпожа премьер-министр, наша экономика в беде! Какова ваша стратегия?(17)
Вопросу цен на электроэнергию следует уделить особое внимание: она должна продаваться по доступной цене, среднестатистическая семья не может отдавать половину своего бюджета только за электричество. Использование бытовых приборов и освещения не должны стать роскошью или привилегией, как не должно статью роскошью использование личного автомобиля. Именно это является слабым местом эстонской экономики и общества. Правительству нужно понять: наша экономика - важнейшая опора нашего общества.
Эстонская экономика сейчас переживает не лучшие времена, простому жителю даже сразу и не вспомнить, когда в Эстонии были „сытые“ годы, а экономика имела относительно стабильные главные показатели. На память приходит 2021 год, когда наша экономика имела существенный рост, восстанавливаясь после последствий пандемии коронавируса. Однако на сегодняшний день у нас в стране один из самых высоких показателей инфляции в Европе, а перед числом, показывающим ежегодный рост ВВП, стоит минус.
Есть слабая надежда, что в 2024 году этот показатель станет хотя бы близок к нулю; например, центробанки наших соседей - Латвии и Литвы - пересмотрели прогнозы на текущий год и ожидают в своих странах небольшой экономический рост.
Институт конъюнктуры недавно провел опрос среди предпринимателей, которые дали оценку нынешнему правительству, и оценка эта, прямо скажем, невысокая. В первую очередь бизнесмены критикуют правительство Каи Каллас за то, что у него отсутствует стратегия, как преодолеть плохую экономическую ситуацию. Сложилось впечатление, что кабинет министров во главе с премьером просто ожидают, когда трудные времена пройдут сами собой, и поэтому ничего не предпринимают.
Если посмотреть на рейтинги эстонских партий, то можно сказать, что будь завтра выборы в Рийгикогу, их бы уверенно выиграла нынешняя оппозиция, а не правительственные партии. Но делать выводы преждевременно, ведь до следующего народного волеизъявления еще три года. Пример Isamaa, еще недавно чудом преодолевшей избирательный порог в 5%, показывает, что любая партия может преподнести сюрприз, возродившись как феникс из пепла.
Политики, находящиеся в правительстве, много и громко говорят о том, что государственный бюджет необходимо спасти, ввести новые налоги и повысить старые, а также взять кредит. Конечно, во многом наши экономические беды похожи на болячки всей европейской экономики, но надо честно признаться самим себе: часть ответственности лежит на втором и третьем правительстве Каи Каллас, которое, мягко говоря, старается жить не по средствам, не отреагировало вовремя (или не отреагировало вовсе) на то, что экономическая ситуация нуждается во вмешательстве. Нужды простых жителей Эстонии не были приняты во внимание; правительство надеется снимать с налогоплательщика две, а то и три шкуры.
На протяжении последних двух лет правительство ищет возможность повысить старые налоги и изобретает новые, берет кредиты (как обещал министр финансов Март Вырклаэв), но не было еще ни одного случая, чтобы государство и его граждане в таких условиях стали богаче, чтобы благосостояние общества возросло. В ситуации, когда экономика страны переживает глубокий спад, введение новых налогов и увеличение уже имеющихся лишь усугубит эту негативную тенденцию и отпугнет инвесторов, которые ищут все же стабильную среду для своих вложений.
Наша экономика серьезно нуждается в долговременном плане по преодолению спада и привлечению инвесторов. Этот план должен благоприятствовать инновациям, не дать экономике задохнуться от бюрократии. Он также должен создать предсказуемость с точки зрения изменения налогов и правовую определенность. Чтобы не вышло как в прошлый раз: премьер-министр заверяет общество, что налоги не вырастут, а те - раз! - и растут. Помимо прочего, вопросу цен на электроэнергию следует уделить особое внимание: она должна продаваться по доступной цене, среднестатистическая семья не может половину своего бюджета только за электричество. Использование бытовых приборов и освещения не должны стать роскошью или привилегией, как не должно статью роскошью использование личного автомобиля. Именно это является слабым место эстонской экономики и общества. Правительству нужно понять: наша экономика - важнейшая опора нашего общества.
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