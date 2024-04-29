ОТ РЕДАКЦИИ | Госпожа премьер-министр, наша экономика в беде! Какова ваша стратегия?

Эстонская экономика сейчас переживает не лучшие времена, простому жителю даже сразу и не вспомнить, когда в Эстонии были „сытые“ годы, а экономика имела относительно стабильные главные показатели. На память приходит 2021 год, когда наша экономика имела существенный рост, восстанавливаясь после последствий пандемии коронавируса. Однако на сегодняшний день у нас в стране один из самых высоких показателей инфляции в Европе, а перед числом, показывающим ежегодный рост ВВП, стоит минус.

Есть слабая надежда, что в 2024 году этот показатель станет хотя бы близок к нулю; например, центробанки наших соседей - Латвии и Литвы - пересмотрели прогнозы на текущий год и ожидают в своих странах небольшой экономический рост.

Институт конъюнктуры недавно провел опрос среди предпринимателей, которые дали оценку нынешнему правительству, и оценка эта, прямо скажем, невысокая. В первую очередь бизнесмены критикуют правительство Каи Каллас за то, что у него отсутствует стратегия, как преодолеть плохую экономическую ситуацию. Сложилось впечатление, что кабинет министров во главе с премьером просто ожидают, когда трудные времена пройдут сами собой, и поэтому ничего не предпринимают.

Если посмотреть на рейтинги эстонских партий, то можно сказать, что будь завтра выборы в Рийгикогу, их бы уверенно выиграла нынешняя оппозиция, а не правительственные партии. Но делать выводы преждевременно, ведь до следующего народного волеизъявления еще три года. Пример Isamaa, еще недавно чудом преодолевшей избирательный порог в 5%, показывает, что любая партия может преподнести сюрприз, возродившись как феникс из пепла.