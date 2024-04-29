Нарвский погранпункт будет закрыт по ночам с 1 мая. Департамент погранохраны: на мосту оставаться никто не должен

Если граждане и проживающие в Эстонии люди не смогут перейти границу в Ивангороде по причине того, что он закрыт, они могут вернуться на Нарвский пограничный пункт, сообщили в Департаменте. На мосту оставаться никто не должен. Но российская сторона пока не сообщала об ограничениях в работе КПП в Ивангороде.

Ежедневно границу в Нарве, по данным Департамента полиции и погранохраны, пересекают 3500-4000 раз в обе стороны. При этом распределение „В Эстонию“ и „Из Эстонии“ примерно одинаковое, по 1500-2000 пересечений. Следует учитывать, что в Департаменте считают не количество людей, а количество пересечений, то есть, один человек может пересечь границу несколько раз за день. 90% пересечений границы приходится на дневное время и только 10% - на ночное.

Нарвский погранпункт будет закрыт по ночам, начиная с 1 мая. Это означает, что 1 мая в 23:00 пограничный пункт закроется, и откроет двери 2 мая в 7:00 утра.

В дальнейшем Нарвский пограничный пункт продолжит работу по этому же графику. С 23:00 до 7:00 пограничный переход будет закрыт без исключений, уточнили в Департаменте. Если кому-то необходимо срочно пересечь границу именно ночью, сделать это можно на тех погранпунктах, которые открыты. Пункты пропуска Койдула и Лухамаа на границе с РФ продолжают работать круглосуточно.

Если граждане и проживающие в Эстонии люди не смогут перейти границу в Ивангороде по причине того, что он закрыт, разумеется, они могут вернуться на Нарвский пограничный пункт. „Однако мы призываем не полагаться на удачу и планировать время для перехода, чтобы не оказаться в такой ситуации, - отметили в Департаменте. - Мы рекомендуем воздержаться от посещения России без особой необходимости“.

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