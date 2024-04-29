Госконтроль: внутренний контроль в Кохтла-Ярве слаб и не замечает действий горуправы и городских служб

Хотя в рассмотренный в аудите период было проведено несколько внутренних проверок, в основном ревизорами горуправы, реже - ревизионной комиссией горсобрания, эти проверки проводились почти исключительно в управляемых городом учреждениях. «Ничем не обоснованно, что горуправа, на которую приходятся самые крупные закупки и наибольшая часть расходов городской системы, включая более 60% хозяйственных расходов, практически не подвергалась проверке», - считает главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен.

Проблема с управляемыми учреждениями заключается в том, что они хоть и контролируются, но руководители города не воспринимают выявленные в ходе проверки ошибки всерьез, поэтому те же самые ошибки повторяются.

Госконтроль проверил систему внутреннего контроля города Кохтла-Ярве в сравнении с рекомендованными инструкциями по организации систем внутреннего контроля органов местного самоуправления, в которой обобщены общепринятые взгляды на систему внутреннего контроля органов местного самоуправления. По сравнению с инструкцией в Кохтла-Ярве есть проблемы, прежде всего, с главными элементами системы контроля - оценкой рисков, прозрачностью деятельности и ее мониторингом.

Отсутствует оценка рисков

По мнению Госконтроля, в Кохтла-Ярве по существу отсутствует оценка рисков, без которой невозможно продуманное развитие системы внутреннего контроля. Функционирование системы в Кохтла-Ярве не анализировалось, поэтому городские власти не имеют полного представления о ее недостатках.

Госконтроль считает, что принятый свод правил для снижения коррупционных рисков в Кохтла-Ярве не соответствует инструкции. Например, в принятых в городе внутренних распорядках нет правил, определяющих, как избежать делегирования решений или действий подчиненному при возникновении конфликта интересов или как избежать ситуации, когда сотрудник выполняет важное поручение один, его действия не контролируются, ему не назначают и заместителя, потому что он редко отдыхает.