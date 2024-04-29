МНЕНИЕ | Ковальченко: „Россияне, хоть тушкой, хоть чучелком, но вам придется вернуться в Россию“

Российские граждане, находящиеся за пределами родной страны, могут столкнуться с тем, что не получат больше в диппредставительствах в стране пребывания паспорт, не смогут оформить нотариальную доверенность и запустить процедуру отказа от гражданства. Если это произойдет, то миллионы выходцев из России, сохранившие гражданство, окажутся на нелегальном положении и вынуждены будут вернуться домой, влившись в ряды вооруженных сил и оборонной промышленности. Особенно тяжко придется мужчинам призывного возраста, которые уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Мир может ответить на это тем, что не даст России съесть уехавших живьем.