МНЕНИЕ | Ковальченко: „Россияне, хоть тушкой, хоть чучелком, но вам придется вернуться в Россию“
МИД России не подтвердил информацию о временной приостановке оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства консульскими учреждениями МИД РФ за рубежом, опубликованную в „Новой газете. Европа“ на минувшей неделе. В последнее время в России много чего отрицают, а потом запрещают, и нам стоит внимательно присмотреться к этой новости. Тем более, что власти Беларуси уже приняли аналогичное решение, и оно действует. А как известно, Минск в делах репрессий и создания неудобств для граждан является учителем для Москвы.
Российские граждане, находящиеся за пределами родной страны, могут столкнуться с тем, что не получат больше в диппредставительствах в стране пребывания паспорт, не смогут оформить нотариальную доверенность и запустить процедуру отказа от гражданства. Если это произойдет, то миллионы выходцев из России, сохранившие гражданство, окажутся на нелегальном положении и вынуждены будут вернуться домой, влившись в ряды вооруженных сил и оборонной промышленности. Особенно тяжко придется мужчинам призывного возраста, которые уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Мир может ответить на это тем, что не даст России съесть уехавших живьем.