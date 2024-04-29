Мнение
29.04.2024, 18:45

МНЕНИЕ | Ковальченко: „Россияне, хоть тушкой, хоть чучелком, но вам придется вернуться в Россию“

 
Сергей Ковальченко
журналист
Военный плакат на фоне Министерства иностранных дел России
Военный плакат на фоне Министерства иностранных дел России
ФОТО: YURI KOCHETKOV | Scanpix

МИД России не подтвердил информацию о временной приостановке оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства консульскими учреждениями МИД РФ за рубежом, опубликованную в „Новой газете. Европа“ на минувшей неделе. В последнее время в России много чего отрицают, а потом запрещают, и нам стоит внимательно присмотреться к этой новости. Тем более, что власти Беларуси уже приняли аналогичное решение, и оно действует. А как известно, Минск в делах репрессий и создания неудобств для граждан является учителем для Москвы.

Российские граждане, находящиеся за пределами родной страны, могут столкнуться с тем, что не получат больше в диппредставительствах в стране пребывания паспорт, не смогут оформить нотариальную доверенность и запустить процедуру отказа от гражданства. Если это произойдет, то миллионы выходцев из России, сохранившие гражданство, окажутся на нелегальном положении и вынуждены будут вернуться домой, влившись в ряды вооруженных сил и оборонной промышленности. Особенно тяжко придется мужчинам призывного возраста, которые уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Мир может ответить на это тем, что не даст России съесть уехавших живьем.

Оговоримся сразу – МИД России не подтвердил информацию о грядущих запретах опубликованную в „Новой газете. Европа“. Но так как в последнее время в России много чего отрицают, а потом запрещают, то нам стоит внимательно присмотреться к этой новости. Тем более, что власти Беларуси уже приняли аналогичное решение, и оно действует. А как известно, Минск в делах репрессий и создания неудобств для граждан является учителем для Москвы.

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