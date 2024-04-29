МНЕНИЕ | Арест замминистра - сакральная жертва перед наступлением РФ

Замминистра обороны России Тимур Иванов отправлен на два месяца в СИЗО „Лефортово“ для особо опасных и „политических“ преступников решением Басманного райсуда Москвы. Он был задержан сразу после завершения коллегии Минобороны. Иванова обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет заключения). Ходят и слухи, что ему якобы могут предъявить также обвинение в госизмене. Почему вдруг российские спецслужбы, которые „пасли“ замминистра последние пять лет, решились арестовать его именно сейчас?

Кто приказал арестовать замминистра обороны?

Мало сомнений в том, что для ареста в России замминистра обороны во время идущей полномасштабной войны с Украиной необходимо прямое разрешение или приказание Владимира Путина. Он лично должен был распорядиться, чтобы дали ход небольшой части компромата на Тимура Иванова, а самого его взяли под арест сотрудники ФСБ, несмотря на имевшуюся у него личную охрану из спецназовцев.

Что касается участия в этом деле министра обороны Сергея Шойгу, то тут как раз маловероятно, чтобы он приказывал арестовать своего доверенного заместителя, с которым он начал работать еще в 2012 году, когда нынешний глава Минобороны был губернатором Московской области. Арест Иванова без сомнения ослабляет Шойгу, хотя бы потому, что на этом его заместителе было все военное строительство и большая часть снабжения воюющей российской армии. Однако Шойгу, похоже, не вполне контролирует сейчас свое собственное ведомство: у него то чеченского полевого командира Апти Алаудинова, которого некоторые прочат в преемники Рамзану Кадырову, назначат заместителем главного "политрука" всего Минобороны, то вот заместителя арестуют.