Киев выйдет из Конвенции по правам человека во время войны

Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с военным положением. Соответствующий документ опубликован на сайте международной организации в воскресенье, 28 апреля. Там уточняется, что сама заявка была подана еще 4 апреля.

Согласно заявке, Украина на время войны прекратит придерживаться таких положений Конвенции, как: неприкосновенность жилья (вплоть до принудительного отчуждения частного или коммунального имущества для нужд государства); тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции; невмешательство в личную и семейную жизнь; свобода передвижения и свободный выбор места проживания; право на свободу мысли и слова; свободное выражение мнений и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации; право на проведение собраний, митингов и забастовок; право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Меры и действия в нарушении Конвенции

Также в документе перечисляются конкретные меры и действия, которые могут быть введены во время военного положения в нарушении Конвенции: принудительное отчуждение частного или коммунального имущества для нужд государства; введение комендантского часа; особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и иностранцев, движения транспорта; осмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан; запрет гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства или пребывания без должного разрешения; установление военного сбора для физических и юрлиц.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за военного вторжения России. Издание „Зеркало недели“ напоминает, что время действия режима военного положения военные имеют право изымать автотранспорт и некоторую технику у предприятий всех форм собственности, органов власти и самоуправления, а также у гражданских лиц.

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