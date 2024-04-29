В Тбилиси снова протестовали против закона об „иноагентах“. Произошли столкновения с полицией

Участники очередной масштабной акции в центре Тбилиси требовали от парламента отказаться от принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который, как заявляет оппозиция, списан с российского закона об «иноагентах».

Оппозиционные партии и НПО анонсировали митинг после того как стало известно, что 29 апреля правящая партия «Грузинская мечта» планирует проведение акции в поддержку закона. По данным СМИ, правящая партия мобилизует сторонников из регионов.

Территория у здания парламента была заполнена протестующими с флагами Грузии и Евросоюза. Автомобильное движение на центральном проспекте перекрыли.

BBC пишет, что акция началась на площади Республики, где собрались члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и поддержавшие их позицию граждане.

Здесь прозвучали гимны Грузии и Евросоюза. После выступлений на площади Республики участники акции прошли шествием по проспекту Руставели к зданию парламента.

Само здание парламента было огорожено. Здесь мобилизована полиция и установлена сцена для ответной акции правящей партии в поддержку законопроекта, намеченной на понедельник.

Как сообщается, ситуация накалилась после того, как несколько протестующих попытались пробиться через полицейский кордон и подняться на сцену.

Участники акции протеста у парламента просили пропустить несколько демонстрантов через ограждение для того, чтобы они развернули там флаги Грузии и Европы. Полицейские не дали им такой возможности.

МВД Грузии заявило, что акция приняла насильственный характер.

«Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей, участники акции неоднократно пытались прорваться через полицейский кордон. Полиция для наведения порядка применила специальные средства, установленные законом», — отмечается в заявлении МВД.