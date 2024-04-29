ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: „Флора“ снова потеряла очки, „Левадия“ реабилитировалась, а нарвский „Транс“ упустил победу над „Пайде“

Пярнуский „Вапрус“ одержал вторую победу в сезоне

На 12-й минуте Сандер Каппер вывел „Вапрус“ вперед. Курьезный гол был забит на 16-й минуте матча, когда Ранет Ристикиви, находясь под давлением игрока „Нымме Юнайтед“, неожиданно отдал пас верхом своему вратарю Отту Нымме. Однако вратарь почему-то не стал выбивать мяч руками, а решил сыграть головой, но не дотянулся, и мяч залетел в ворота.

В конце первого тайма Каарел Леппсалу получил красную карточку и оставил „Нымме Юнайтед“ в меньшинстве. Хозяева воспользовались численным преимуществом, и на 61-й минуте точный удар Энрико Веэнсалу принес победу „Вапрусу“.

Обзор матча:

Дэвид Промис и Алекс Маттиас Тамм снова принесли „Нымме Калью“ победу

Дэвид, нападающий с канадским паспортом, который в последнее время демонстрирует отличную игру, в субботу снова отличился. На 25-й минуте нападающий „Калью“ Павел Марин резко вошел в штрафную, его удар отразил вратарь „Калева“ Оскар Форсман, но первым на добивании оказался Дэвид Промис.

Если в первом тайме больше ничего существенного не произошло, то во втором обе команды могли отличиться. На 55-й минуте Ромми Сихт отдал длинный пас на Тамма, который подработал мяч и поставил победную точку.

Обзор матча:

В конце второго тайма Тамм не смог реализовать пенальти. „В моей карьере в высшей лиги три незабитых пенальти, все против „Калева“ и два из них против Форсмана“, — заметил нападающий после матча.

В этом году футболисты „Калью“ забил 18 голов, 13 из которых пришлись на долю атакующего дуэта Тамм-Дэвид.

Действующий чемпион Эстонии снова сыграл вничью

Действующий чемпион страны, который в двух предыдущих турах уступил „Пайде“ и сыграл вничью с „Нымме Калью“, надеялся набрать три очка в игре с „Курессааре“. На 31-й минуте матча островитяне вышли вперед. Передача Павла Дымова вызвала суматоху в штрафной „Флоры“, и капитан „Курессааре“ Мяртен Паюнурм отправил мяч в ворота.