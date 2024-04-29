ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: „Флора“ снова потеряла очки, „Левадия“ реабилитировалась, а нарвский „Транс“ упустил победу над „Пайде“
В минувшие выходные в чемпионате Эстонии по футболу (Премиум лига) состоялся 8-й тур.
Пярнуский „Вапрус“ одержал вторую победу в сезоне
На 12-й минуте Сандер Каппер вывел „Вапрус“ вперед. Курьезный гол был забит на 16-й минуте матча, когда Ранет Ристикиви, находясь под давлением игрока „Нымме Юнайтед“, неожиданно отдал пас верхом своему вратарю Отту Нымме. Однако вратарь почему-то не стал выбивать мяч руками, а решил сыграть головой, но не дотянулся, и мяч залетел в ворота.
В конце первого тайма Каарел Леппсалу получил красную карточку и оставил „Нымме Юнайтед“ в меньшинстве. Хозяева воспользовались численным преимуществом, и на 61-й минуте точный удар Энрико Веэнсалу принес победу „Вапрусу“.
Обзор матча:
Дэвид Промис и Алекс Маттиас Тамм снова принесли „Нымме Калью“ победу
Дэвид, нападающий с канадским паспортом, который в последнее время демонстрирует отличную игру, в субботу снова отличился. На 25-й минуте нападающий „Калью“ Павел Марин резко вошел в штрафную, его удар отразил вратарь „Калева“ Оскар Форсман, но первым на добивании оказался Дэвид Промис.
Если в первом тайме больше ничего существенного не произошло, то во втором обе команды могли отличиться. На 55-й минуте Ромми Сихт отдал длинный пас на Тамма, который подработал мяч и поставил победную точку.
Обзор матча:
В конце второго тайма Тамм не смог реализовать пенальти. „В моей карьере в высшей лиги три незабитых пенальти, все против „Калева“ и два из них против Форсмана“, — заметил нападающий после матча.
В этом году футболисты „Калью“ забил 18 голов, 13 из которых пришлись на долю атакующего дуэта Тамм-Дэвид.
Действующий чемпион Эстонии снова сыграл вничью
Действующий чемпион страны, который в двух предыдущих турах уступил „Пайде“ и сыграл вничью с „Нымме Калью“, надеялся набрать три очка в игре с „Курессааре“. На 31-й минуте матча островитяне вышли вперед. Передача Павла Дымова вызвала суматоху в штрафной „Флоры“, и капитан „Курессааре“ Мяртен Паюнурм отправил мяч в ворота.
На второй тайм таллиннский клуб вышел с другим настроем. Рауно Аллику, наблюдавший за первым таймом со скамейки запасных и вышедший на поле после перерыва, сравнял счет на 52-й минуте. Однако вскоре в ворота „Флоры“ был назначен пенальти, который на 72-й минуте реализовал Мяртен Паюнурм.
Но на 79-й минуте Михаил Колобов сравнял счет и спас „Флору“ от поражения.
Обзор матча:
„Левадия“ продолжает лидировать
„Левадия“, которая в предыдущем туре сыграла вничью с „Вапрусом“ и впервые в этом сезоне потеряла очки, к 13-й минуте выигрывала с преимуществом в два мяча.
„Левадия“ вышла вперед на седьмой минуте благодаря Бураме Фомбе, а через шесть минут Фелипе Фелисио сделал счет 2:0. Ричи Мусаба забил третий мяч на 88-й минуте.
Обзор матча:
Нарвский „Транс“ упустил победу над „Пайде“
В воскресенье „Пайде“ на выезде сыграл вничью 1:1 с нарвским „Трансом“. Серго Кухианидзе вывел „Транс“ вперед на 32-й минуте, но „Пайде“ спас гол 16-летнего Патрика Кристала. На 77-й минуте нарвский „Транс“ мог выйти вперед, но Закария Бегларишвили не реализовал пенальти.
Обзор матча:
Турнирная таблица:
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