ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (795-й день) | „Ситуация обострилась“. Главком ВСУ - про обстановку на фронте

На новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где армия РФ 13 раз пыталась прорвать оборону украинских войск.

На авдеевском направлении отражены 35 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

На бахмутском направлении отражены 8 атак в районах населенных пунктов Спорное, Выемка, Ивановское, Клещеевка и Новое Донецкой области.

На лиманском направлении враг провел 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На купянском направлении отражены 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области.

За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Российская армия нанесла 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершила 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Издание „Важные истории“ совместно с проектом по расследованию военных преступлений в Украине The Reckoning Project выяснило, что Мария Львова-Белова причастна к принудительной депортации не только детей, но и совершеннолетних людей, которых суд признал недееспособными. В перемещении недееспособных украинцев участвует также сестра омбудсмена, Софья Львова-Белова — глава фонда „Квартал Луи“, который поддерживают представители власти и близкие к Кремлю предприниматели. „Медуза“ коротко пересказала расследование коллег.

По данным российских властей на июль 2023 года, с начала полномасштабной войны из Украины в Россию вывезли не менее 700 тысяч детей. Международное право запрещает перемещать население с оккупированных территорий — такие действия могут рассматриваться как военное преступление. Именно поэтому Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина.

За минувшие сутки общие потери российских войск составили 1096 человек и 147 единиц техники.

С начала полномасштабной войны российская армия почти 180 раз атаковала украинские теплоэлектростанции (ТЭС)

Об этом заявил Дмитрий Сахарук — исполнительный директор ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании Украины.

Очередной удар по украинским ТЭС был нанесен в ночь на 27 апреля. Были повреждены энергетические объекты в трех областях — Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской. ДТЭК сообщила, что российские войска атаковали четыре принадлежащие ей теплоэлектростанции. Компания опубликовала фото последствий обстрелов.

В Москве студента МГУ арестовали на 46 суток. Его обвинили в поддержке Украины и неподчинении полиции

Арестованного зовут Сергей Гулько. Он гражданин Украины и студент факультета фундаментальной медицины МГУ, пишет ТАСС со ссылкой на материалы его административного дела.

Никулинский суд Москвы назначил Гулько 12 суток за пост во „ВКонтакте“ с лозунгом в поддержку Украины. Перед этим Гулько был задержан за то, что не предъявил паспорт при проверке документов. За это Никулинский суд дал ему еще 10 суток ареста.

Позднее полицейские проверили другие социальные сети студента и нашли у него в инстаграме „два случая размещения экстремистских лозунгов“ (каких именно, не уточняется). За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста.

Всего студенту предстоит провести под стражей 46 суток. Он не признал вину ни по одному эпизоду.

„Коммерсант“: следователи начали вербовать на войну фигурантов уголовных дел

Издание пишет об этом со ссылкой на источники в адвокатском сообществе.

Представители следствия стали предоставлять фигурантам уголовных дел бумагу под названием „Разъяснение“, в которой говорится, что можно освободиться от уголовной ответственности, заключив контракт с Минобороны РФ.