Правда ли, что Джоан Роулинг купила квартиру в Москве?

У Джоан Роулинг уже несколько лет продолжается конфликт с транссообществом. Всё началось в 2020 году. Тогда на своей странице в Twitter (ныне — X) писательница прокомментировала статью в издании Devex, в тексте которой было использовано выражение «люди с менструацией» (таким образом, очевидно, автор объединил женщин и представителей других гендеров, у которых есть менструация). Роулинг написала : «"Люди с менструацией"? Я уверена, что было какое-то слово, описывающее этих людей. Кто-нибудь, помогите мне». Далее она предложила несколько вариантов искажённого слова «женщина» на английском. На этом автор «Гарри Поттера» не остановилась и написала ещё серию постов, в которых объяснила свою позицию. Если кратко, она сводится к тому, что отрицание значимости биологического пола вредит борьбе за права женщин. Публикации Роулинг вызвали резко негативную реакцию трансактивистов, и её обвинили в трансфобии. Возмутило активистов и то, что главный злодей в недавнем романе Роулинг «Дурная кровь» — маньяк, переодевающийся в женщину (это, по мнению критиков, доказывает трансфобию автора).

О предполагаемом переезде Роулинг в Россию написали некоторые информационные и развлекательные порталы, а также агрегаторы новостей. Эту тему активно обсуждали пользователи соцсетей ( X , Telegram , Facebook , « ВКонтакте ») и блог-платформ . Писали об этом и специализированные ресурсы о недвижимости . Во многих источниках публиковали объяснения самой писательницы о том, что стало причиной решения о переезде: « Россия — последнее государство, где я могу безнаказанно называть вещи своими именами. Вот я женщина, а не человек с вагиной, как верят в Британии». Утверждается, что, по словам писательницы, «для неё очень странно, что в современном мире приходится бороться за своё право быть нормальной женщиной. А в России это делать необязательно, именно поэтому Россия стала её выбором и оплотом традиционных ценностей, которых она, как и все нормальные люди, придерживается».

Актёры из фильмов о Гарри Поттере также отреагировали на конфликт: исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперт Гринт (Рон Уизли) высказались в поддержку транссообщества, тогда как Робби Колтрейн (Хагрид) и Хелена Бонэм-Картер (Беллатриса Лестрейндж) встали на защиту Роулинг, заявив, что не видят в её позиции никакой трансфобии.

Роулинг рассказывала на своей странице в X, что сотни активистов угрожали её «избить, изнасиловать, убить и взорвать». Противостояние писательницы и транссообщества вышло и за пределы интернета. В 2021 году группа трансактивистов устроила акцию протеста возле дома Роулинг, а на выложенных ими в Сеть фотографиях был виден её адрес. В связи с этим писательнице посыпались угрозы в количестве, достаточном для того, «чтобы оклеить ими весь дом». В 2024 году британская телеведущая Индия Уиллоуби заявила, что обратилась в полицию в связи с поведением Роулинг как блогера, — утверждается, что та неоднократно использовала неправильные местоимения, обращаясь к Уиллоуби в соцсетях.

Новость о предполагаемом переезде Роулинг в Москву отсылает именно к противостоянию писательницы с трансактивистами, длящемуся уже несколько лет. Однако сообщения о том, что она купила квартиру в Москве или хотя бы выражала желание это сделать, «Проверено» не удалось обнаружить ни в британских или других англоязычных СМИ, ни в её соцсетях. Не получилось найти в этих источниках и приписываемую ей цитату — ни в одном из вариантов перевода на английский. Отметим, что не написали об этом и крупные российские издания — как подцензурные, так и независимые.