Расширение Евросоюза. Брюсселю нужно будет больше денег?

Европейский Союз расходует большую часть своего бюджета на региональное развитие и сельское хозяйство. Те его государства-члены, что менее богаты, получают из Брюсселя больше денег, чем платят в общую казну. Все восемь стран, которые в данный момент стоят в очереди на вступление в ЕС, беднее государств-участников союза. Девятый кандидат - Турция, но процедура ее вступления в ЕС приостановлена.

Однако недавние протесты польских фермеров стали очередным напоминанием о том, что экономическое измерение неизменно является частью политического процесса в ЕС. При этом появившийся энтузиазм Брюсселя по поводу вступления в Евросоюз новых членов сопровождается опасениями, что такое расширение поставит некоторые уже входящие в эту организацию страны и их граждан в невыгодное экономическое положение.

„По очевидным причинам Евросоюз сейчас рассматривает свое расширение как инструмент безопасности. И бюджет является частью дискуссий (о принятии новых членов. - Ред.), но он не обязательно может быть решающим фактором“, - пояснила в интервью DW Ту Нгуен, замдиректора берлинского Центра Жака Делора.

Более десяти лет Европейский Союз казался закрытым клубом, в который стремятся попасть всего несколько стран. Но вторжение России в Украину в корне изменило ситуацию. В декабре Брюссель принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в ЕС, а также предоставил Грузии статус страны-кандидата.

„Нет больше фермеров, нет больше хлеба“ - так звучал популярный лозунг во время организованных польскими аграриями в конце прошлого года и в начале этого года многочисленных акций протеста против импорта дешевой сельхозпродукции из Украины и правил ЕС, касающихся аграрного сектора. В ходе протестов их участники блокировали движение автотранспорта на границе с Украиной. Например, возле польского города Коцк, расположенного в двух часах езды от границы, сотни тракторов перекрыли дорогу, чтобы препятствовать ввозу в страну дешевого украинского зерна. Местных фермеров серьезно беспокоит и еще одно обстоятельство: они боятся, что вступление Украины - восточного соседа Польши - в Евросоюз поставит под угрозу их источники дохода. „Они (украинцы. - Ред.) должны забыть об этом. Это безумная идея“, - заявил DW один из тех фермеров, что блокировали дорогу.

Надежды на улучшение состояния экономики

Для Ясны Пейович из Черногории членство в ЕС придало бы ее стране „большую легитимность“. Черногория дальше всех стран-кандидатов в очереди на вступление в ЕС, хотя за то, чтобы войти в его состав, выступают 80% населения страны. „Для моего бизнеса это стало бы весьма позитивным знаком“, - делится Пейович, беседуя с DW в Подгорице в офисе своей компании - стартапа электронного обучения Flourish.

„(Инвесторы. - Ред.) говорят: „Мы никогда не вели дела с Черногорией и не знаем, как это делать. Я спросила их: „Если бы мы были частью Европейского Союза, было бы иначе?“. И они ответили, что было бы по-другому, потому что они знают, что такое Евросоюз“, - добавляет Пейович. Черногория с населением всего в 630 000 человек - маленькая страна, как и многие ее соседи на Западных Балканах, и ее членство в ЕС для бюджета Брюсселя не стало бы серьезной нагрузкой.

„Если бы Евросоюз завтра утром принял Черногорию и заплатил за это, никто бы даже не заметил, поскольку это явно ему по средствам“, - полагает Натали Точчи, советница главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и его предшественницы на этом посту Федерики Могерини. Но для ЕС, по словам Точчи, здесь „нет экономического потенциала роста“.

Мила Касалица, экономист и глава финансового отдела черногорского муниципалитета Зета, считает, что членство в ЕС явилось бы преобразующим фактором для страны. „Наш уровень жизни - 45-48% от стандартов,существующих в странах ЕС. Это большая мечта в процессе вступления - сближение с европейским уровнем жизни“. Принятие в Евросоюз стран Западных Балкан открыло бы экономические возможности для миллионов их граждан при приемлемых затратах для Брюсселя. Тем не менее большинство государств региона находятся в статусе кандидата на вступление уже более десяти лет, а Северная Македония - почти двадцать.

Украина - проблема, о которой не хотят говорить