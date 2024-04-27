В России хотят, чтобы иностранцы при въезде в РФ подтверждали, что уважают брак „как союз мужчины и женщины“

Авторы законопроекта, опубликованного 27 апреля на сайте Думы, предложили ввести обязанности, которые иностранный гражданин должен соблюдать „для сохранения права на въезд в РФ, пребывание (проживание) на территории РФ“.

Согласно законопроекту, иностранец обязан воздерживаться от деятельности в ущерб интересам РФ, соблюдать Конституцию и законы РФ, в том числе бережно относиться к окружающей среде, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также „уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины“.

Один из авторов законопроекта, первый замглавы фракции „Единая Россия“ Дмитрий Вяткин заявил „Интерфаксу“, что проект закона подразумевает, что иностранные граждане будут письменно подтверждать соблюдение взятых на себя обязанностей, чтобы иметь право въезда в РФ.

„Это будет письменное обязательство, в случае нарушения которого может быть применен режим высылки“, — сказал Вяткин журналистам.

Предложенный законопроект вводит новый миграционный режим высылки. Его предлагается устанавливать в отношении иностранцев, не имеющих права законно находиться в РФ. Это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправных действий.