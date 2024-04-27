Правда ли, что Байден разрешил мужчинам, совершившим трансгендерный переход, участвовать в женских спортивных соревнованиях?

20 апреля в Telegram-каналах начала распространяться новость о том, что администрация президента США Джо Байдена якобы «упразднила раздел IX Кодекса США о гендерном самоопределении». Авторы постов поясняли, что благодаря этому мужчины, совершившие трансгендерный переход, якобы смогут участвовать в женских спортивных соревнованиях, пользоваться женскими туалетами и раздевалками и проживать в женских общежитиях. Кроме того, американские студенты и преподаватели в общении с трансперсонами будут обязаны использовать предпочитаемые ими местоимения, а нарушение вышеуказанных норм будет расценено как «харассмент, который в Америке уголовно наказуем». Об этих нововведениях рассказали Telegram-каналы «Дядя Слава» (193 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (149 000), «Разговор обывателей на кухне» (144 000), «Шейх Тамир» (134 000) и др. Сообщения об американской реформе также распространяли некоторые СМИ, пользователи Facebook, LiveJournal и «ВКонтакте».

Авторы постов об отмене раздела IX нередко прилагают скриншот твита бывшей американской пловчихи Райли Гейнс, которая уже несколько лет критикует участие трансженщин (у которых при рождении был мужской пол) в студенческих спортивных соревнованиях наравне с биологическими женщинами. В своём твите Гейнс возмущается «отменой раздела IX в том виде, в котором мы его знали» и тем, что нарушение новых правил могут расценить как харассмент.