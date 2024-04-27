Правда ли, что Байден разрешил мужчинам, совершившим трансгендерный переход, участвовать в женских спортивных соревнованиях?
В апреле 2024 года Telegram-каналы сообщили, что из-за внесённых Белым домом поправок в законодательство США права мужчин, совершивших трансгендерный переход, будут расширены, а дискриминация этих людей станет уголовным преступлением. Мы проверили достоверность этих утверждений.
20 апреля в Telegram-каналах начала распространяться новость о том, что администрация президента США Джо Байдена якобы «упразднила раздел IX Кодекса США о гендерном самоопределении». Авторы постов поясняли, что благодаря этому мужчины, совершившие трансгендерный переход, якобы смогут участвовать в женских спортивных соревнованиях, пользоваться женскими туалетами и раздевалками и проживать в женских общежитиях. Кроме того, американские студенты и преподаватели в общении с трансперсонами будут обязаны использовать предпочитаемые ими местоимения, а нарушение вышеуказанных норм будет расценено как «харассмент, который в Америке уголовно наказуем». Об этих нововведениях рассказали Telegram-каналы «Дядя Слава» (193 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (149 000), «Разговор обывателей на кухне» (144 000), «Шейх Тамир» (134 000) и др. Сообщения об американской реформе также распространяли некоторые СМИ, пользователи Facebook, LiveJournal и «ВКонтакте».
Авторы постов об отмене раздела IX нередко прилагают скриншот твита бывшей американской пловчихи Райли Гейнс, которая уже несколько лет критикует участие трансженщин (у которых при рождении был мужской пол) в студенческих спортивных соревнованиях наравне с биологическими женщинами. В своём твите Гейнс возмущается «отменой раздела IX в том виде, в котором мы его знали» и тем, что нарушение новых правил могут расценить как харассмент.
Однако речи об упразднении раздела IX не идёт ни в твите Гейнс, на который опираются Telegram-каналы, ни в заметках американских СМИ на эту тему. Например, газета The New York Times пишет, что администрация Байдена его пересмотрела, а телеканал CNN назвал это расширением закона. Более того, документа под названием «Кодекс США о гендерном самоопределении» попросту не существует. Упомянутый раздел IX — это статья из поправок 1972 года к Акту о высшем образовании, принятых президентом США Ричардом Никсоном, то есть эти нормы распространяются исключительно на образовательные учреждения. Раздел IX, в частности, регулирует студенческий спорт, защищает права студенток в случае беременности и предписывает образовательным учреждениям, как действовать при выявлении случаев сексуальных домогательств с участием студентов, преподавателей или сотрудников. В той же части документа содержался запрет на дискриминацию по половому признаку в американских учебных заведениях, получающих федеральное финансирование, однако конкретно этот раздел не касался других характеристик человека: сексуальной ориентации, гендерной идентичности, расы, возраста и др.
В апреле 2024 года администрация Байдена представила собственные поправки к разделу IX, в котором теперь упоминается запрет на дискриминацию не только по половому признаку, но ещё и на основании сексуальной ориентации и гендерной идентичности учащихся. Но всё-таки по большей мере поправки касались того, как учебные заведения должны расследовать жалобы на сексуальные домогательства на своей территории. До этого действовала редакция, принятая администрацией Дональда Трампа в 2020 году и пришедшая на смену поправкам администрации Барака Обамы. Текст раздела IX, обновлённый при Трампе, критиковали за ограничение прав предполагаемых жертв насилия (в основном женщин) и расширение гарантий защиты обвиняемых (в основном мужчин) при расследовании инцидентов. Когда Байден баллотировался на президентский пост в 2020 году, он обещал «немедленно» отменить внесённые предшественником изменения в раздел IX. Наконец, в 2023 году Белый дом предложил новое трактование закона, которое отменило большую часть поправок Трампа и установило баланс между защитой прав обвиняемых и жертв насилия.
Что касается трансгендерных людей, новый закон действительно усилил защиту прав ЛГБТ-персон, учащихся в образовательных учреждениях с госфинансированием. Теперь определение харассмента включает в себя дискриминацию по признаку пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Учащиеся из числа ЛГБТ+, столкнувшись с дискриминацией, теперь могут потребовать от администрации учебного заведения принять меры, а в случае её неспособности решить вопрос — обратиться за помощью к федеральному правительству.
Тем не менее даже по новым правилам раздела IX дискриминация по гендерному признаку не может повлечь уголовной ответственности. Закон прежде всего накладывает обязательства на учебные заведения, которые должны рассматривать жалобы на харассмент и выбирать штрафные меры — от устного выговора до исключения из школы или университета. Если учреждение отказывается следовать разделу IX, его могут лишить госфинансирования.
Многие ожидали, что администрация Байдена запретит школам и университетам ограничивать участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях, внеся соответствующие изменения в раздел IX. Но обнародованные Белым домом поправки обошли стороной этот вопрос, хотя министерство образования уже с апреля 2023 года разрабатывает законопроект на этот счёт. То есть правила, которые сейчас регулируют участие транс-спортсменов в соревнованиях, существовали и при Трампе, и при Обаме. Ещё в 2011 году Национальная студенческая спортивная ассоциация США (NCAA) выпустила рекомендации о допуске транс-спортсменов, аналогичные правилам Международного олимпийского комитета: трансмужчина (у которого при рождении был женский пол) имеет право участвовать в соревнованиях в мужской категории без ограничений, однако трансженщина может участвовать в женских соревнованиях только после завершения гормональной терапии. С 2021 года NCAA разрешает каждому учебному заведению руководствоваться политикой национальной или международной федерации конкретного вида спорта.
Возмущённый твит экс-пловчихи Райли Гейнс о поправках к разделу IX неудивителен. В марте 2024 года она подала в суд на NCAA из-за того, что двумя годами ранее политика этой организации позволила транс-спортсменке Лие Томас участвовать в студенческом чемпионате США по плаванию и разделить с Гейнс пятое место. Томас была допущена к соревнованиям, поскольку с 2019 года проходила гормональную терапию. По правилам NCAA, этого было достаточно для участия транс-спортсменки в женском заплыве, хотя критики не считают такое соперничество справедливым. До гендерного перехода Уильям Томас (имя Лии Томас при рождении) занимал 65-е место в мужском рейтинге на дистанции 500 ярдов вольным стилем, а после перехода в женскую сборную Лия поднялась на первое место.
Таким образом, вопреки заявлению пловчихи Райли Гейнс (и российских Telegram-каналов), поправки Байдена никак не изменили принципы включения трансженщин в женские спортивные сборные или использования ими командных женских раздевалок. Этот вопрос до сих пор регулируется правилами Национальной студенческой спортивной ассоциации США, которая делегирует принятие решения университетам и спортивным федерациям. Новый закон действительно предоставил ЛГБТ-студентам дополнительную защиту от дискриминации, но в случае харассмента наказание будет выносить учебное заведение, в котором произошёл инцидент, а уголовная ответственность за такие нарушения не предусмотрена.
Итог: Большей частью неправда