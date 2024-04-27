Эстонская пара Калдвеэ и Лилль завоевала на чемпионате мира по керлингу историческую медаль

В пятницу вечером Калдвеэ и Лилль вошли в историю эстонского керлинга, победив в очень напряженном полуфинале со счетом 8:6 опытную норвежскую пару Кристин Скаслиен - Магнус Недреготтен, среди достижений которых серебряная медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине и бронзовая медаль Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Таким образом, Эстония обеспечила себе исторические медали, но какие именно стало известно только сегодня в финале.

В финальном матче эстонский дуэт уступил Швеции со счетом 4:8 и завоевал историческую для Эстонии медаль

По словам Мари Калдвеэ, Швеция хорошо выступила в финале. „Наши соперники играли очень хорошо, и, к сожалению, нам не удалось реализовать свои моменты, но мы хорошо поборолись и довольны результатом“, — сказала Калдвеэ.

К ней присоединился Харри Лилль. „Мы провели хорошие соревнования и счастливы. Нашей главной целью было заработать олимпийские очки, и мы это сделали. Мы довольны“, — сказал он.

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