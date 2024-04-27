Говорил ли Байден, что во Второй мировой войне США и Япония сражались за общие ценности?
В апреле 2024 года в Telegram-каналах распространилось заявление американского президента, якобы сделанное им во время мероприятия с участием японского премьер-министра. Мы проверили достоверность этих публикаций.
11 апреля в Telegram начал расходиться короткий ролик, в котором президент США Джо Байден, как утверждается, говорит: «Мы одинаковые — Япония и США. Нас может разделять расстояние, но поколение за поколением мы сражались вместе за общие надежды и общие ценности». В это время рядом стоит премьер-министр Японии Фумио Кисида. Судя по обстановке и одежде политиков, на видео запечатлён некий торжественный приём.
Многочисленные Telegram-каналы усмотрели в этом заявлении Байдена лицемерие или по крайней мере забывчивость американского лидера. «Джо Байден не смог произнести тост без шпаргалки и заявил, что во время Второй мировой войны США и Япония "боролись за общие ценности"», — написал канал «Правдивости» (177 000 просмотров на момент написания этого разбора). «Zлой пруф️» (180 000) прокомментировал видео так: «Дед Бидон разъяснил прищурившемуся любителю суши, что США и Япония на протяжении многих поколений сражались вместе за общие идеалы, а злой Путин зачем-то разбомбил Перл-Харбор, а потом ещё сбросил две ядерные бомбы на японские города». Авторы многих других каналов, например «Ньюсач / Двач» (206 000), «Соловьёв» (200 000), «Путин в Telegram» (185 000) и «Дядя Слава» (180 000), хоть и высказались более обтекаемо, но всё равно обвинили президента США в том, что он «забыл, на чьей стороне была Япония во Второй мировой войне». Процитировали заявление Байдена и в эфире телеканала «Россия 1». «И ведь не поспоришь: и в Перл-Харборе, и во время битвы за Иводзиму американцы с японцами без друг друга и правда же не могли бы обойтись», — подчеркнул автор сюжета.
8 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Вашингтон с недельным государственным визитом. По сообщениям СМИ, в повестке визита было обсуждение около 70 вопросов, в том числе укрепление оборонных связей США и Японии на фоне усиления Китая. 10 апреля в Белом доме состоялся торжественный ужин, организованный Байденом в честь визита Кисиды.
Именно на этом приёме было снято видео, фрагмент из которого разошёлся по Telegram-каналам. Полную запись тостов, которыми президент США и его гость открыли торжественное мероприятие, опубликовали телеканал C-SPAN и YouTube-канал журнала Forbes. Отрывками трансляции также делилось агентство Associated Press. Полный текст произнесённого Байденом тоста можно найти на официальном сайте Белого дома США.
Судя по этим источникам, сказанное президентом США в тот вечер отличалось от цитаты, которую ему приписали в русскоязычных медиа. Дословно Байден заявил: «Мы одинаковые — Япония и США. Возможно, нас разделяет расстояние, но из поколения в поколение нас объединяют одни и те же надежды, одни и те же ценности». В изложении Telegram-каналов слова «нас объединяют» превратились в «мы вместе сражались». Скорее всего, блогеры неверно расслышали сказанное и перепутали две английские фразы: «we are brought together» («нас объединяет») и «we fought together» («мы вместе сражались»). Показательно, что американские и англоязычные японские СМИ такой ошибки не допустили.
Размышлениями о сходстве США и Японии американский лидер подытожил личную историю, которую рассказал в начале тоста: «Через несколько дней после моей инаугурации, более трёх лет назад, я получил большой блестящий красно-синий конверт, обклеенный стикерами. Внутри были письма японских школьников, которые заикаются, как и я когда-то в детстве. Когда учительница рассказала своему классу, что в детстве я тоже страдал от заикания, дети засияли, заулыбались и сказали: "Мы одинаковые". Что ж, мы действительно одинаковые — Япония и США».
В своём выступлении Байден не заявлял, что США и Япония вместе сражались во Второй мировой войне. Наоборот, он несколько раз напомнил, что когда-то две страны были «заклятыми врагами» и что дружба между ними пришла на смену «разрушительной вражде, которая царила до этого». В ответном тосте японский премьер Кисида подтвердил, что страны прошли длинный путь, который привёл к «непоколебимой» дружбе.
США и Япония установили стабильные торговые и дипломатические отношения в середине XIX века, когда Страна восходящего солнца в ходе реставрации Мэйдзи отказалась от политики изоляции и стала открыта миру. В Первой мировой войне Вашингтон и Токио были союзниками и поддерживали Антанту. Отношения обострились в 1931 году из-за вторжения Японии в Маньчжурию, а спустя девять лет власти азиатской страны заключили военно-политический союз с гитлеровской Германией и Италией под руководством Муссолини. Во Второй мировой войне США и Япония были прямыми военными противниками и вели боевые действия друг против друга. В 1951 году Токио подписало Сан-Францисский мирный договор и приняло так называемую доктрину Ёсиды (по имени премьер-министра Японии в 1946–1954 годах), согласно которой Япония выступала союзницей США в холодной войне. В последующие десятилетия страны активно сотрудничали в разных сферах, а примирение символически закрепили на высшем уровне посредством государственных визитов. В 2016 году Барак Обама стал первым американским президентом, посетившим разрушенную ядерной бомбардировкой Хиросиму, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ побывал в американском порту Перл-Харбор, после нападения на который США вступили во Вторую мировую войну. «Визит лидеров двух стран демонстрирует силу примирения, которая превратила бывших противников в ближайших союзников», — написал тогда Белый дом.
Самая ранняя найденная «Проверено» публикация, в которой неверно процитированы и интерпретированы слова Байдена, появилась в Telegram-канале «Такер Карлсон на русском и другие» 11 апреля в 04:43 по московскому времени (14 000 просмотров). В подписи к ролику автор использовал ошибочный перевод «сражались вместе за общие надежды и общие ценности» и от себя добавил: «Особенно во Второй мировой войне…» Через три минуты канал «Ne.Сахар Live» (18 000 просмотров) разместил то же видео с комментарием: «Старина Джо вновь забыл выпить таблетки и опозорился — он не смог произнести тост без шпаргалки и забыл на чьей стороне сражалась Япония во Второй мировой войне». Ещё сильнее цитата искажена в появившейся через час публикации канала «Голос Мордора» (56 000): «Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны США и Япония "боролись за общие ценности"». Однако большинство каналов скопировали текст из поста, который появился в Telegram-канале «Вести» (34 000 просмотров) в 09:01. В нём говорилось: «Джо Байден не смог произнести тост без шпаргалки и заявил, что во время Второй мировой войны США и Япония "боролись за общие ценности"». Именно эта формулировка появилась, например, в публикациях каналов «Соловьёв» и «Путин в Telegram».
Таким образом, Байден не говорил о том, что США и Япония за что-либо вместе сражались. Он использовал фразу «we were brought together» («нас объединяют»), а не «we fought together» («мы вместе сражались»). Многие распространявшие видео Telegram-каналы не только привели неправильный перевод, но ещё и додумали цитату, утверждая, что Байден в тот момент говорил непосредственно про Вторую мировую войну.
Итог: Неправда