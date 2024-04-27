Говорил ли Байден, что во Второй мировой войне США и Япония сражались за общие ценности?

Именно на этом приёме было снято видео, фрагмент из которого разошёлся по Telegram-каналам. Полную запись тостов, которыми президент США и его гость открыли торжественное мероприятие, опубликовали телеканал C-SPAN и YouTube-канал журнала Forbes . Отрывками трансляции также делилось агентство Associated Press. Полный текст произнесённого Байденом тоста можно найти на официальном сайте Белого дома США.

8 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Вашингтон с недельным государственным визитом. По сообщениям СМИ, в повестке визита было обсуждение около 70 вопросов, в том числе укрепление оборонных связей США и Японии на фоне усиления Китая. 10 апреля в Белом доме состоялся торжественный ужин, организованный Байденом в честь визита Кисиды.

Многочисленные Telegram-каналы усмотрели в этом заявлении Байдена лицемерие или по крайней мере забывчивость американского лидера. «Джо Байден не смог произнести тост без шпаргалки и заявил, что во время Второй мировой войны США и Япония "боролись за общие ценности"», — написал канал «Правдивости» (177 000 просмотров на момент написания этого разбора). « Zлой пруф️ » (180 000) прокомментировал видео так: «Дед Бидон разъяснил прищурившемуся любителю суши, что США и Япония на протяжении многих поколений сражались вместе за общие идеалы, а злой Путин зачем-то разбомбил Перл-Харбор, а потом ещё сбросил две ядерные бомбы на японские города». Авторы многих других каналов, например « Ньюсач / Двач » (206 000), « Соловьёв » (200 000), « Путин в Telegram » (185 000) и « Дядя Слава » (180 000), хоть и высказались более обтекаемо, но всё равно обвинили президента США в том, что он «забыл, на чьей стороне была Япония во Второй мировой войне». Процитировали заявление Байдена и в эфире телеканала « Россия 1 ». «И ведь не поспоришь: и в Перл-Харборе, и во время битвы за Иводзиму американцы с японцами без друг друга и правда же не могли бы обойтись», — подчеркнул автор сюжета.

11 апреля в Telegram начал расходиться короткий ролик, в котором президент США Джо Байден, как утверждается, говорит: «Мы одинаковые — Япония и США. Нас может разделять расстояние, но поколение за поколением мы сражались вместе за общие надежды и общие ценности». В это время рядом стоит премьер-министр Японии Фумио Кисида. Судя по обстановке и одежде политиков, на видео запечатлён некий торжественный приём.

Судя по этим источникам, сказанное президентом США в тот вечер отличалось от цитаты, которую ему приписали в русскоязычных медиа. Дословно Байден заявил: «Мы одинаковые — Япония и США. Возможно, нас разделяет расстояние, но из поколения в поколение нас объединяют одни и те же надежды, одни и те же ценности». В изложении Telegram-каналов слова «нас объединяют» превратились в «мы вместе сражались». Скорее всего, блогеры неверно расслышали сказанное и перепутали две английские фразы: «we are brought together» («нас объединяет») и «we fought together» («мы вместе сражались»). Показательно, что американские и англоязычные японские СМИ такой ошибки не допустили.

Размышлениями о сходстве США и Японии американский лидер подытожил личную историю, которую рассказал в начале тоста: «Через несколько дней после моей инаугурации, более трёх лет назад, я получил большой блестящий красно-синий конверт, обклеенный стикерами. Внутри были письма японских школьников, которые заикаются, как и я когда-то в детстве. Когда учительница рассказала своему классу, что в детстве я тоже страдал от заикания, дети засияли, заулыбались и сказали: "Мы одинаковые". Что ж, мы действительно одинаковые — Япония и США».

В своём выступлении Байден не заявлял, что США и Япония вместе сражались во Второй мировой войне. Наоборот, он несколько раз напомнил, что когда-то две страны были «заклятыми врагами» и что дружба между ними пришла на смену «разрушительной вражде, которая царила до этого». В ответном тосте японский премьер Кисида подтвердил, что страны прошли длинный путь, который привёл к «непоколебимой» дружбе.