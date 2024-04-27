ФОТО | Пиво в автомате самообслуживания за 5.50 евро. Смотрите, что и за сколько можно купить на ЧМ по хоккею в Вильнюсе

Чемпионат мира проходит на „TWINSBET Arena“, второй по величине крытой спортивной площадке Литвы.

Арена расположена в столичном районе Вяркяй и в основном используется для проведения баскетбольных соревнований и концертов.

Вместимость арены: концерт - 12 500, баскетбол - 11 000 и хоккей - 8 750. Осенью 2021 года на арене прошли матчи Чемпионата мира по мини-футболу 2020.

При входе на стадион вас встречают приветливые охранники, сканируют ваш билет (билеты на матчи стоят от 15 евро (на матчи сборной Литвы - от 20 евро) - подробнее ЗДЕСЬ).

Сразу напротив входа находиться мини-магазин, где можно приобрести различные вещи с символикой турнира и сборной Литвы. Ассортимент не большой, но что-то выбрать можно.

Самый дорогой товар в мини-магазине - кофты с символикой сборной Литвы (70 и 80 евро). „Причина разницы в цене: желтая - с обычным принтом, а черная - с вышитой эмблемой“, — объясняет продавец. Желтый игровой свитер сборной Литвы - всего 50 евро.

Проголодались? Внизу расположились закусочные, где любой желающий может приобрести различные снэки или прохладительные напитки. Цены - в нашей фотогалерее.

Хотите запить еду? Пиво Volfas Engelman 568 мл за 6.50 или Gedimino за 5.50 евро - 0.4 литра. Его можно перелить в пластиковый стакан и отправиться на трибуны. Выбор в самом баре разнообразный, самые бюджетные варианты - крекеры или хлебные снейки „KRIMST“ за 3 евро.

Сладкий или соленый попкорн - 4.50 евро, а чипсы Lay’s за 4.50.

Недалеко от закусочных расположены пивные автоматы с самообслуживанием, где можно купить сидр 400 мл за 5.20 евро и 400 мл пиво за 5.50 евро.

Для детей есть бесплатные игровые автоматы.

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