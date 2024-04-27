СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии матчем против Украины начнет свой путь на ЧМ по хоккею

На прошлом ЧМ, который состоялся в Таллинне, наша сборная заняла четвертое место. Эстония обыграла Сербию (2:1), Нидерланды (4:2), но затем уступила Украине (4:7), Японии (1:3) и Китаю (2:5).

Сборная Эстонии по хоккею готовилась к предстоящему ЧМ более двух недель, и в среду был объявлен окончательный состав из 20 человек для участия в турнире в Вильнюсе. В преддверии предстоящих игр были сыграны контрольные матчи с Литвой и Китаем. В первой игре было поражение со счетом 1:3, а во второй игре была крупная победа со счетом 5:1.

Сборная Эстонии по хоккею начнет турнир матчем против Украины, которой они проиграли зимой 3:5 и в прошлом году 4:7.

„За все то время, что я играю за сборную у нас еще не было такой качественной команды. Это подтверждается как жесткой конкуренцией за места в сборной, так и уровнем, на котором играют игроки. Мы уже сделали шаг вперед только в этом плане, и все понимают, что мы можем сделать следующий шаг в плане результатов“, — сказал Рооба перед турниром.

Сборная Украины

Сборная Украины недавно выиграла олимпийский пре-квалификационный турнир, обыграв сборную Польши, которая входит в число участников элитного дивизиона чемпионата мира, наряду с канадцами, американцами, чехами, шведами. И сейчас сборная Украины рассматривается как главный фаворит мирового первенства в своем дивизионе и претендент на повышение в классе.

Примечательно, что всего этого могло бы и не быть, если бы не скандал, возникший вначале сезона. Федерация хоккея Украины была вынуждена уволить предыдущего тренера команды Вадима Шахрайчука, у которого нашли российский паспорт. Правда, в Федерации нашли и еще одну причину — Шахрайчук не смог вывести сборную в группу А на предыдущем ЧМ.

В преддверии ЧМ сборная Украины обыграла Китай (9:0) и Литву (5:2).