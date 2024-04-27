ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (794-й день) | Главком ВСУ заявил союзникам, что обстановка на фронте "сложная и имеет тенденцию к обострению“

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 27 апреля 66 украинских дронов атаковали Краснодарский край. Под удар попал Славянский НПЗ, он частично остановил работу, один НПЗ в поселке Ильский, а также битумный завод, военный аэродром в станице Кущевская и другие объекты. Еще два дрона, как утверждает российское военное ведомство, сбили над Крымским полуостровом.

После массированного ракетного удар по Украине в трех регионах повреждены ТЭС, в Харькове — психиатрическая больница. Также под удар российской армии попали энергетические объекты во Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что войска России атаковали четыре теплоэлектростанции компании. В Днепропетровской области пострадал 39-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Журналиста Forbes Сергея Мингазова отправили под домашний арест по уголовному делу о „фейках“ про армию. В ходе обысков в квартире Мингазова силовики „изъяли компьютеры, телефоны — и его, и жены, и телефоны и компьютеры детей“, заявил адвокат журналиста. Мингазову вменяют репост некой публикации о событиях в Буче в собственный телеграм-канал „Хабаровская Мингазета“.

Белгородская область попала под удар украинских дронов-камикадзе. Один человек пострадал. По словам губернатора, пять беспилотников атаковали село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Один из дронов атаковал трактор сельскохозяйственного предприятия, в результате чего пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза был госпитализирован.

Атака дронов повторилась позднее в Белгородской области. Пять человек, в том числе один подросток, пострадали. Беспилотник упал на дорогу в селе Вознесеновка. В результате взрыва были повреждены три машины и пострадали пять человек, а том числе 17-летняя девушка. Водитель одной из машин — в тяжелом состоянии с осколочным ранением головы.