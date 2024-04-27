ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (794-й день) | Главком ВСУ заявил союзникам, что обстановка на фронте "сложная и имеет тенденцию к обострению“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 27 апреля 66 украинских дронов атаковали Краснодарский край. Под удар попал Славянский НПЗ, он частично остановил работу, один НПЗ в поселке Ильский, а также битумный завод, военный аэродром в станице Кущевская и другие объекты. Еще два дрона, как утверждает российское военное ведомство, сбили над Крымским полуостровом.
После массированного ракетного удар по Украине в трех регионах повреждены ТЭС, в Харькове — психиатрическая больница. Также под удар российской армии попали энергетические объекты во Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что войска России атаковали четыре теплоэлектростанции компании. В Днепропетровской области пострадал 39-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Журналиста Forbes Сергея Мингазова отправили под домашний арест по уголовному делу о „фейках“ про армию. В ходе обысков в квартире Мингазова силовики „изъяли компьютеры, телефоны — и его, и жены, и телефоны и компьютеры детей“, заявил адвокат журналиста. Мингазову вменяют репост некой публикации о событиях в Буче в собственный телеграм-канал „Хабаровская Мингазета“.
Белгородская область попала под удар украинских дронов-камикадзе. Один человек пострадал. По словам губернатора, пять беспилотников атаковали село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Один из дронов атаковал трактор сельскохозяйственного предприятия, в результате чего пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза был госпитализирован.
Атака дронов повторилась позднее в Белгородской области. Пять человек, в том числе один подросток, пострадали. Беспилотник упал на дорогу в селе Вознесеновка. В результате взрыва были повреждены три машины и пострадали пять человек, а том числе 17-летняя девушка. Водитель одной из машин — в тяжелом состоянии с осколочным ранением головы.
В Москве завели уголовное дело на 16-летнего подростка, который якобы „призывал к пропаганде терроризма“. По данным источника агентства РИА Новости, подросток поддерживал деятельность „Русского добровольческого корпуса“ — группировки, которая принимает участие в войне на стороне Украины. В квартире подозреваемого на Кантемировской улице прошли обыски.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выступая перед союзниками, заявил о „сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению“. Говоря о сложной обстановке, Сырский, по его словам, имел в виду авиаудары российской армии по объектам энергетической инфраструктуры, а также потребности ВСУ в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике. Сырский поблагодарил участников Контактной группы и лично главу Минобороны США Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины.
52-летний мужчина был ранен в результате попадания российского дрона в грузовик неподалеку от Волчанска в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Олег Синегубов.
Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест замминистра обороны Тимура Иванова 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на суд. По данным „Важных историй“, пишет „Медуза“, Тимура Иванова подозревают еще и в государственной измене. Официально эта информация не подтверждена.
Российская армия обстреляла село Станислав в Херсонской области. Пострадала местная жительница.
Брюссель передаст Киеву несколько истребителей до конца этого года, а не в 2025-м, указали премьер и глава Минобороны Бельгии. Оплату осуществят за счет процентов от замороженных активов РФ. Более точные сроки поставки самолетов обороняющейся от российской агрессии стране не уточняются, но, по заявлению главы Минобороны, это должно произойти „как можно быстрее“. В октябре 2023 года Дедондер говорила, что Бельгия сможет поставить F-16 в Украину не ранее 2025 года.
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