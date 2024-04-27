27.04.2024, 14:27
ВИДЕО | Первую шайбу на ЧМ по хоккею в Вильнюсе забросил китайский нападающий
ФОТО: | Delfi Meedia
На чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В), который стартовал сегодня в Вильнюсе, забит первый гол.
Первая шайба турнира была заброшена в матче между сборными Нидерланд и Китая — в первой половине второго периода. Отличился нападающий Хоу Юйян. Хоккеист является игроком китайской команды „ОЭРДЖИ Юниор“.
Отметим, что Нидерланды и Китай являются соперниками сборной Эстонии по первому дивизиону группы В.
Первый матч на турнире эстонская сборная проведет 27 апреля, соперником станет сборная Украины.
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