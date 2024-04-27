Таджикистан обеспокоен отказами его гражданам во въезде в РФ

Министерство иностранных дел Таджикистана выразило российскому послу Семену Григорьеву обеспокоенность по поводу случаев отказа гражданам республики во въезде в Россию. Как сообщило внешнеполитическое ведомство, встреча с Григорьевым состоялась в пятницу, 26 апреля, и была посвящена „вопросам дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях“.

„В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы РФ. До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана“, - говорится в заявлении МИД.

Сотни таджикистанцев застряли между Казахстаном и Россией

Днем ранее издание Asia Plus писало, что сотни граждан Таджикистана на несколько дней застряли на контрольно-пропускном пункте „Сагарчин“ на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России. Как рассказали изданию очевидцы, с 22 апреля около 180 автомобилей с таджикистанскими номерами стоят на КПП, поскольку их не впускают в РФ.

Граждане Таджикистана также жаловались на допросы и проверки на границе. По их словам, пограничники ссылаются на технический сбой, но без очереди пропускают через границу детей до 14 лет и взрослых старше 60 лет.

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