The Wall Street Journal: спецслужбы США пришли к выводу, что Путин не отдавал прямого приказа убить Навального. В Кремле ответили: это „пустые рассуждения“

Директор Польского института международных отношений, близкого к президенту Польши, Славомир Дембски в беседе с WSJ усомнился, что оценка американских спецслужб верна. «Навальный был очень ценным заключенным с политической точки зрения, и все знали, что Путин лично заинтересован в его судьбе. Шансы на такую непреднамеренную смерть невелики», — считает Дембски.

Соратник Навального Леонид Волков в комментарии изданию назвал наивной оценку американского разведывательного сообщества. По его словам, люди, утверждающие, что Путин не был в курсе, «явно ничего не понимают в том, как устроена современная Россия». «Идея о том, что Путин был не в курсе и не одобрил убийство Навального, просто смешна», — заявил Волков.

Власти США проинформировали некоторые разведывательные службы Европы о своей оценке относительно смерти Навального. Некоторые европейские страны по-прежнему скептически относятся к тому, что Путин напрямую не причастен к смерти Навального, сообщили источники издания в службах безопасности стран Европы.

Как указывает WSJ, оценка спецслужб основана на секретных разведданных и анализе открытой информации, в том числе о том, как смерть Навального «омрачила» переизбрание Путина на новый президентский срок (Навальный умер за месяц до выборов). Собеседники The Wall Street Journal не стали уточнять, оценивали ли власти США обстоятельства смерти Навального. Неясно, рассматривали ли спецслужбы альтернативные версии его гибели.

По данным газеты, такой вывод широко распространен в разведывательном сообществе США, его разделяют Центральное разведывательное управление, разведывательное бюро Госдепартамента, а также управление директора национальной разведки, которое курирует разведывательные службы США.

«Эта оценка не оспаривает ответственность Путина за гибель Навального, речь скорее о том, что он, вероятно, не отдавал такого приказа в тот момент», — пишет издание.

Управление директора национальной разведки США отказалось от комментариев. Представитель посольства России в Вашингтоне не ответил на просьбу журналистов о комментарии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов днем 27 апреля, что в публикации The Wall Street Journal содержатся «пустые рассуждения». «Я видел этот материал. Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Такие какие-то пустые рассуждения, видимо, подкинули для субботнего чтива мировой аудитории», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, считает, что его убили после того, как Владимир Путин узнал о предложении обменять политика на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии. Соратница Навального Мария Певчих утверждала, что переговоры находились в финальной стадии, а Путин решил убить Навального, чтобы помешать ему оказаться на свободе. «Агентство» писало со ссылкой на источники, что Путин обсуждал возможность обмена Навального на арестованных на Западе россиян за несколько часов до смерти политика.

После переизбрания на новый президентский срок Путин подтвердил, что за несколько дней до смерти Навального «некоторые люди» сказали ему, что «есть идея» обменять политика на «некоторых людей», находящихся в заключении на Западе. В Кремле уточнили, что Путин не говорил о том, что переговоры по обмену велись — лишь о том, что существовала такая идея.

Кремль отрицает, что причастен к убийству Навального, как и к его отравлению «Новичком» в августе 2020 года.

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