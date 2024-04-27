ВИДЕО | Курьезный гол в собственные ворота едва не лишил пярнуский „Вапрус“ победы

На 12-й минуте Сандер Каппер вывел „Вапрус“ вперед. Курьезный гол был забит на 16-й минуте матча, когда Ранет Ристикиви, находясь под давлением игрока „Нымме Юнайтед“, неожиданно отдал пас верхом своему вратарю Отту Нымме. Однако вратарь почему-то не стал выбивать мяч руками, а решил сыграть головой, но не дотянулся, и мяч залетел в ворота.