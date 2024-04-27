Футбол
27.04.2024, 13:14

ВИДЕО | Курьезный гол в собственные ворота едва не лишил пярнуский „Вапрус“ победы

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В восьмом туре Премиум лиги пярнуский „Вапрус“ обыграл „Нымме Юнайтед“ со счетом 2:1.

На 12-й минуте Сандер Каппер вывел „Вапрус“ вперед. Курьезный гол был забит на 16-й минуте матча, когда Ранет Ристикиви, находясь под давлением игрока „Нымме Юнайтед“, неожиданно отдал пас верхом своему вратарю Отту Нымме. Однако вратарь почему-то не стал выбивать мяч руками, а решил сыграть головой, но не дотянулся, и мяч залетел в ворота.

Видео курьезного гола:

В конце первого тайма Каарел Леппсалу получил красную карточку и оставил „Нымме Юнайтед“ в меньшинстве. Хозяева воспользовались численным преимущество и на 61-й минуте точный удар Энрико Веэнсалу принес победу „Вапрусу“.

Обзор матча:

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