ВИДЕО | Мужчина, пристававший к мальчику на чемпионате мира по снукеру, попал в поле зрения полиции

Семикратный чемпион мира Стивен Хендри выступал в эфире BBC, когда вдруг неизвестный мужчина на заднем плане начал приставать к мальчику и кусать его за ухо. Затем мальчик с улыбкой помахал в сторону камеры, на что мужчина ответил улыбкой.