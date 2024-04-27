27.04.2024, 12:12
ВИДЕО | Мужчина, пристававший к мальчику на чемпионате мира по снукеру, попал в поле зрения полиции
ФОТО:
Странный инцидент произошел на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде (Англия).
Семикратный чемпион мира Стивен Хендри выступал в эфире BBC, когда вдруг неизвестный мужчина на заднем плане начал приставать к мальчику и кусать его за ухо. Затем мальчик с улыбкой помахал в сторону камеры, на что мужчина ответил улыбкой.
По словам организаторов турнира, местная полиция также была проинформирована и будет проводить дальнейшее расследование.
Видео:
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