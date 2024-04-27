27.04.2024, 11:30
Франция получила Олимпийский огонь на церемонии в Афинах
ФОТО: | Scanpix
Олимпийский комитет Греции официально передал Франции огонь летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, пишет BBC.
Церемония передачи состоялась на античном мраморном стадионе Панатинаикос, где в конце XIX века состоялись первые современные Олимпийские игры.
До этого в течение 11 дней проходила эстафета Олимпийского огня в Греции.
После того, как его получила французская делегация, огонь отправится на корабле в Марсель, рассказывает BBC. Он прибудет туда 8 мая, после чего начнется эстафета по территории Франции.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.