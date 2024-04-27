За рубежом
27.04.2024, 11:30

Франция получила Олимпийский огонь на церемонии в Афинах

 
АФИНЫ, 27 апреля 2024 г. Актриса Мэри Мина, играющая роль Верховной жрицы, зажигает факел Олимпийского огня.
АФИНЫ, 27 апреля 2024 г. Актриса Мэри Мина, играющая роль Верховной жрицы, зажигает факел Олимпийского огня.
ФОТО: Marios Lolos | Scanpix

Олимпийский комитет Греции официально передал Франции огонь летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, пишет BBC.

Церемония передачи состоялась на античном мраморном стадионе Панатинаикос, где в конце XIX века состоялись первые современные Олимпийские игры.

Общий вид церемонии передачи Олимпийского огня Летних игр 2024 года в Париже на стадионе «Панатинаикос» в Афинах.

До этого в течение 11 дней проходила эстафета Олимпийского огня в Греции.

После того, как его получила французская делегация, огонь отправится на корабле в Марсель, рассказывает BBC. Он прибудет туда 8 мая, после чего начнется эстафета по территории Франции.

Тони Эстанге (слева), президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр «Париж 2024», держит Олимпийский огонь во время церемонии передачи Олимпийского огня для летних игр 2024 года в Париже.

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