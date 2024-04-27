Франция получила Олимпийский огонь на церемонии в Афинах

Церемония передачи состоялась на античном мраморном стадионе Панатинаикос, где в конце XIX века состоялись первые современные Олимпийские игры.

До этого в течение 11 дней проходила эстафета Олимпийского огня в Греции.

После того, как его получила французская делегация, огонь отправится на корабле в Марсель, рассказывает BBC. Он прибудет туда 8 мая, после чего начнется эстафета по территории Франции.

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