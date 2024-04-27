Ресурсов нет. Эксперты о том, продержится ли Украина до лета

Прошлым летом украинские военные и некоторые обозреватели были исполнены оптимизма по поводу перспектив контрнаступления ВСУ. Впрочем, в итоге "Украина не добилась желаемых результатов", признал 1 декабря президент Владимир Зеленский. Еще с осени 2023 года большие потери украинской армии и нехватка боеприпасов, усилившиеся на фоне приостановки американской помощи, дали возможность российским войскам перехватить инициативу и вернуться к наступлению. Продвигаясь малым темпом, не считаясь с потерями, войска РФ достигли ограниченных, но важных территориальных завоеваний, вынудив Украину отступать, и не переставая наносить с воздуха серьезный ущерб ее инфраструктуре.

Насколько реалистично для Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвоевать захваченные РФ территории и достаточно ли для этого будет последних пакетов помощи от США, ЕС и Великобритании?

Согласно апрельскому анализу вашингтонского Института изучения войны (ISW), с начала этого года российские войска уже "захватили более 360 квадратных километров украинской территории, что сопоставимо по размерам с Детройтом" - крупнейшим городом американского штата Мичиган. Такое сравнение, пожалуй, далеко не случайное, ведь Детройт - это еще и знаменитый индустриальный центр. Украинский Донбасс до российского вторжения тоже славился своей промышленностью.

Эти поселки лишены того стратегического значения, какое имели Бахмут или Авдеевка, в настоящий момент занятые российскими войсками, либо Часов Яр, который расположен на возвышенности и является важной точкой в обороне. К нему российская армия упорно пытается пробиться, чтобы, как считают в украинском командовании, захватить город к "сакральной" для Кремля дате - 9 мая.

Новобахмутовка, Новомихайловка, Богдановка, Очеретино - названия этих и других мелких населенных пунктов на востоке Украины, где за последние недели уже продвинулись российские войска, или куда они готовятся наступать, редко попадают в мировые газетные заголовки.

"Без артиллерийских снарядов любой фронт обречен на поражение… Потери будут возрастать из-за невозможности адекватно ответить огнем", - поделился мнением в беседе с DW на условиях анонимности командир одного из украинских артиллерийских подразделений. Военный оценивает дальнейшее развитие ситуации довольно мрачно. "В какой-то момент, - говорит офицер, - мы окажемся в состоянии, когда уже никто не сможет уберечь фронт - все будут либо мертвы, либо ранены". Результатом может стать "потеря позиций и обрушение фронта", предупреждает он.

Российская армия, тем временем, продолжает наносить удары по украинским позициям, не экономя боеприпасы, авиабомбы, дроны и ракеты. По некоторым экспертным оценкам, дисбаланс применения снарядов составляет 10:1. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на этой неделе заявил, что военно-промышленный комплекс РФ производит оружие и боеприпасы в количестве, даже превышающем фронтовые нужды. "Значительная часть производимого больше не идет на фронт, а попадает на склады", - сказал он.

По данным журнала Foreign Policy, американские и европейские заводы по производству снарядов "только начинают работать с удвоенной отдачей", чтобы обеспечить ВСУ, в частности, необходимыми для обороны кассетными боеприпасами, тогда как Россия планирует в 2024 году произвести 3,5 миллиона снарядов, а до конца года, возможно, увеличит производство до 4,5 миллионов. Следовательно, совокупно это может превысить количество обещанных от ЕС 1,1 миллиона снарядов и чешскую инициативу приобретения снарядов для Украины, примерно на 1 миллион единиц.

Только "временное облегчение" после решения США о помощи

Что может противопоставить этому Украина? Отвечая на данный вопрос в интервью подкасту DW "Геофактор", исследователь эволюции и будущего военных конфликтов при лондонском Международном институте стратегических исследований (IISS) Франц-Штефан Гади предположил, что в течение следующих 12 месяцев Украина будет в силах только лишь поддерживать оборонную стратегию.